Nvidia стала самым дорогим чипмейкером в США

Nvidia стала крупнейшим в США производителем чипов по капитализации. По итогам торгов в среду компания обогнала Intel. Об этом сообщает Bloomberg.

Nvidia впервые обогнала одного из крупнейших американских производителей микропроцессоров Intel. Котировки акций компании выросли за день на 3,5% — до $408,64. В итоге рыночная стоимость Nvidia достигла $251,31 млрд.

Бумаги Intel подорожали на 0,5% — до $58,61. В результате капитализация чипмейкера поднялась до $248,16 млрд, свидетельствуют данные FactSet.

За последний год цена акций Nvidia поднялась на 74%, в то время как рыночная стоимость Intel упала на 2%.

Nvidia была основана в 1993 году. Сообщается, что за последние пять лет ежегодный доход компании вырос с $300 млн до $3 млрд. Деятельность центров обработки данных Intel приносит более $20 млрд в год, но продажи Nvidia растут гораздо быстрее, говорится в сообщении.

По собственным данным, Nvidia работает с заказами на оснащение больших вычислительных фабрик, принадлежащих таким компаниям, как Facebook и Google.

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