The Information: Nvidia начала переговоры о покупке компании по аренде серверов Lepton AI
Мария Рудницкая
Nvidia близка к совершению сделки по покупке компании Lepton AI, которая занимается сдачей в аренду серверов, работающих на чипах искусственного интеллекта Nvidia. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники.
The Information: Nvidia начала переговоры о покупке компании по аренде серверов Lepton AI
https://rb.ru/news/nvidia-lepton-ai/
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По их словам, сумма сделки оценивается в несколько сотен миллионов долларов. Издание отметило, что этот шаг стал частью стратегии Nvidia по выходу на рынок облачного оборудования и корпоративного ПО, где она рассчитывает конкурировать с такими крупными игроками, как Amazon и Google.
В Nvidia отказались от комментариев The Information.
- TechCrunch пишет, что Lepton AI была основана два года назад. Серверы компании работают на чипах искусственного интеллекта Nvidia. В 2023 году, напоминает издание, Lepton AI привлекла $11 млн от инвестиционной фирмы CRV и фонда Fusion Fund. На рынке аренды серверов компания конкурирует с Together AI — стартапом, который привлек свыше $500 млн венчурного капитала.
- На прошлой неделе Nvidia купила стартап Gretel, который разработал платформу для генерации данных, использующихся для обучения искусственного интеллекта.
Фото на обложке: BoliviaInteligente / Unsplash
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