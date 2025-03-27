Nvidia близка к совершению сделки по покупке компании Lepton AI, которая занимается сдачей в аренду серверов, работающих на чипах искусственного интеллекта Nvidia. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники.

The Information: Nvidia начала переговоры о покупке компании по аренде серверов Lepton AI

https://rb.ru/news/nvidia-lepton-ai/

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