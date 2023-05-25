Взрывной рост акций Nvidia довел капитализацию компании почти до $1 трлн. Производитель графических процессоров может стать девятой в мире компанией с капитализацией выше $1 трлн. Сегодня акции Nvidia взлетели на 29%, что стало одним из крупнейших однодневных ростов в истории фондового рынка.
Рыночная капитализация производителя графических процессоров Nvidia почти достигла $1 трлн, заметил Bloomberg. По актуальным на момент публикации данным, Nvidia стоит $956 млн.
Если Nvidia подорожает еще на $50 млн, то она станет девятой компанией в мире, которой удалось преодолеть рубеж в $1 трлн рыночной капитализации.
Сегодня акции производителя графических процессоров Nvidia показали взрывной рост – в течение одной торговой сессии бумаги подорожали на 29%. Это стало одним из сильнейших однодневных ростов акций компаний в истории фондового рынка, отметил Bloomberg.
Акции Nvidia начали дорожать после публикации отчета. В нем компания сообщила о прогнозе продаж выше ожиданий рынка, которому поспособствует развитие искусственного интеллекта.
Фото на обложке: Konstantin Savusia /
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