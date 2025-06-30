Nvidia на пике — топы кэшатся. За год продано акций на $1 млрд на волне ИИ-истерии
В июне Nvidia снова переписала историю — стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft и Apple. Аналитики называют это «золотой эрой для ИИ», инвесторы массово заходят в бумагу. А вот топ-менеджеры компании в это время действуют иначе.
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Пока котировки обновляют пики, инсайдеры выходят в кэш. По данным Financial Times, за последний год руководство Nvidia реализовало акции почти на $1 млрд, и половина этой суммы пришлась только на июнь 2025 года — когда акции пробили отметку $150 за штуку.
Генеральный директор Дженсен Хуанг начал продавать акции еще с сентября. За три дня в июне он избавился от 300 тысяч бумаг и заработал около $47,3 млн. Всего по ранее утверждённому плану он может реализовать до 6 миллионов акций до конца 2025 года, что по текущей цене может принести более $900 млн. Несмотря на сделки, Хуанг по-прежнему контролирует значительную долю компании.
Но он не один.
- Джей Пури, топ-менеджер по операциям, продал активы на $25 млн
- Тенч Кокс, член совета директоров, — на $143 млн
- Брук Сьюэлл, тоже директор, — на $48 млн
Nvidia воздержалась от комментариев, но рынок всё увидел сам. Пока капитализация взлетает, ключевые фигуры фиксируют прибыль. И делают это красиво. VerityData отмечает: Хуанг не стал продавать весной, когда рынок просел, и дождался удобного момента.
С апреля акции Nvidia подорожали на 60%, капитализация прибавила $1,5 трлн. На этом фоне компания стала символом новой экономики, а её чипы — опорой для ИИ-гонки.
Ирония в том, что пока публика верит в бесконечный рост, те, кто внутри, выходят с чемоданами. Это сигнал? Или просто умелое управление активами на фоне массовой эйфории?
Одно ясно: ИИ стал новой нефтью. А Nvidia — тот, кто продаёт лопаты. Только теперь ещё и обналичивает их вовремя.
Фото на обложке: JHVEPhoto / Shutterstock / FOTODOM
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