Квартальная выручка Nvidia стала рекордной из-за роста продаж видеокарт

Nvidia опубликовала финансовые результаты за 3 квартал текущего года — выручка стала рекордной за всю историю компании. За три месяца производитель видеокарт и микропроцессоров заработал $7,1 млрд. Выдающихся показателей компании удалось добиться в основном за счет роста продаж по игровым направлениям.

Отчет за 3 квартал 2021 года Nvidia опубликовала на своем сайте. За период август-октябрь компания получила выручку в $7,1 млрд, которая стала рекордной за всю историю Nvidia. Прошлый рекорд по выручке в $6,51 млрд был установлен во 2 квартале текущего года.

Прибыль Nvidia также выросла. В 3 квартале компания заработала $2,46 млрд – на 84% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Результат по прибыли оказался выше прогнозов аналитиков. В Nvidia ожидают, что выручка по итогам 4 квартала также обновит рекорд и составит $7,4 млрд.

Увеличения выручки компании удалось добиться в основном за счет продаж по игровым направлениям, которые выросли на 42%, и доходов от дата-центров – на 55%. В Nvidia отметили, что пока не могут удовлетворить имеющийся ны рынке спрос на видеокарты, хоть и предприняли попытку ограничить его, оснастив видеокарты системой защиты от майнинга.

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