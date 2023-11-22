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Квартальная выручка Nvidia выросла до рекордных $18,1 млрд благодаря спросу на чипы для ИИ

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Квартальная выручка Nvidia выросла до рекордных $18,1 млрд. Чистая прибыль компании в годовом исчислении увеличилась почти в шесть раз. Практически все финансовые показатели Nvidia превзошли прогнозы аналитиков – все благодаря спросу на чипы для ИИ.

Квартальная выручка Nvidia выросла до рекордных $18,1 млрд благодаря спросу на чипы для ИИ

Nvidia сообщила о рекордной квартальной прибыли в $18,1 млрд. Об этом говорится в финансовом отчете компании за третий квартал.

В Q3 выручка Nvidia выросла квартал к кварталу на 34% и на 206% в годовом исчислении. Чистая прибыль при этом увеличилась еще значительнее – на 588% в годовом исчислении до $10 млрд.

Росту финансовых показателей, которые превзошли все ожидания аналитиков, способствовал ажиотажный спрос на чипы для искусственного интеллекта. 

В четвертом квартале Nvidia ожидает снижения финансовых показателей. Это будет вызвано падением продаж в Китае из-за ужесточения экспортных ограничений со стороны США.

Фото на обложке: Konstantin Savusia / Shutterstock

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