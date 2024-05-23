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Стоимость акций Nvidia впервые в истории превысила $1 тыс.

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Стоимость акций американского разработчика графических процессоров Nvidia впервые превысила $1 тыс. Бумаги росли более чем на 7% на постмаркете на фоне квартального отчета компании.

Стоимость акций Nvidia впервые в истории превысила $1 тыс.

Nvidia представила отчет за I квартал финансового года. Согласно финансовым результатам, чистая прибыль компании выросла в 7,3 раза по сравнению с аналогичным периодом предшествующего финансового года. Она составила $14,88 млрд. Выручка составила $26,04 млрд против $7,19 млрд годом ранее (рост в 3,6 раза).

Как пишет Bloomberg, во II квартале Nvidia рассчитываетна выручку на уровне $28 млрд. Этот прогноз является более оптимистичным, чем ожидания аналитиков, которые оценивают следующую квартальную выручку в $26,8 млрд.

40% продаж компании принесли ее крупнейшие клиенты — Amazon, Microsoft, Alphabet и Meta*. А самая значительная часть дохода поступила от продаж оборудования для центров обработки данных.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг объявил, что компания теперь будет выпускать новые чипы ежегодно, а не раз в два года, как было до сих пор. Хуанг заявил о начале новой промышленной революции.

«Искусственный интеллект принесет существенный прирост производительности практически во всех отраслях и позволит компаниям стать более экономичными и энергоэффективными одновременно, и расширить возможности для получения доходов», — сказал Хуанг.

На фоне публикации финансовых результатов бумаги компании на Nasdaq прибавили в цене 7,4%. Так, стоимость на максимуме составляла $1019,68. К закрытию торгов 22 мая цена была $949,5, а на постмаркете акции росли на 7,8% и впервые за все время торгов на Nasdaq превысили $1 тыс. 

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 *Meta признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ.

Фото на обложке: Evolf / Shutterstock

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