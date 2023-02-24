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Суд Нью-Йорка постановил, что эмодзи имеют юридические последствия

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Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Судья окружного суда по Южному округу Нью-Йорка заявил, что такие эмодзи, как «ракета», «денежный мешок» и «график акций» имеют четкое значение и несут функции финансовой рекомендации. Это означает, что использующие их люди могут быть привлечены к ответственности за возможные потери средств читателей.

Суд Нью-Йорка постановил, что эмодзи имеют юридические последствия

NFT-проект NBA Top Shot, принадлежащий компании Dapper Labs, обвиняется в введении пользователей в заблуждение. По словам судьи, достигалось это путем публикации в Twitter постов, обещающих прибыль от покупки токенов.

Защита обвиняемого попыталась доказать суду, что слово «прибыль» (profit) не было использовано в публикациях проекта, а, значит, технически закон не нарушался. Ранее инфлюенсеры криптосообщества неоднократно использовали эмодзи ракеты и графика акций в своих постах без каких-либо последствий, однако дело Dapper Labs повернуло в неожиданную сторону.

Судья Виктор Марреро заявил, что использованные аккаунтом NBA Top Shot эмодзи имеют понятный всем смысл и содержат прямой намек на прибыль от инвестиций в NFT проекта. Таким образом, Dapper Labs будет вынуждена столкнуться со всеми юридическими последствиями раздачи финансовых рекоммендаций своим подписчикам.

Новость о решении судьи была негативно принята криптосообществом. Пользователи начали массово жаловаться в Twitter на то, что теперь им «нужно думать дважды, прежде чем ставить эмодзи». Главный консультант NFT-платформы Enjin Оскар Франклин Тан и вовсе заявил, что прецедент Dapper Labs — прямая угроза свободе слова.

Фото на обложке: Domingo Alvarez E / Unsplash

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