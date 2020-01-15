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Россияне стали вдвое чаще заказывать доставку еды на праздниках

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Delivery Club и «Яндекс.Еда» за новогодние праздники приняли вдвое больше заказов, чем год назад, сообщает РБК со ссылкой на обе компании.

Россияне стали вдвое чаще заказывать доставку еды на праздниках

Специалисты Delivery Club оценили объем заказов в период с 30 декабря по 8 января, а в «Яндекс.Еде» — с 30 декабря по 5 января. У Delivery Club объем заказов вырос в 2,2 раза, у «Яндекс.Еды» — в 2 раза, подсчитали компании.

В «Яндекс.Еде» пик заказов зафиксировали 30 декабря, когда россияне отмечали праздники с коллегами. 31 декабря спрос также был высоким: на 60% больше, чем в прошлом году. 

У Delivery Club пик заказов пришелся на 5 и 7 января. В компании рассказали, что в этом году, начиная со 2 января, спрос на доставку был таким же, как в обычные выходные декабря, хотя еще год назад он был меньше.

В Delivery Club считают, что за год у россиян изменилось потребительское поведение, и заказы еды на дом вошли в привычку — теперь доставку выбирают даже на праздниках, когда времени на готовку становится больше.

Роста среднего чека по сравнению с прошлым годом Delivery Club не зафиксировал. «Яндекс.Еда», наоборот, отметитила рост чека на 20%.

Что именно заказывали россияне:

  • В Delivery Club: на новый год салаты, закуски, нарезки и блюда, которые удобно есть в большой компании, например хинкали и кебабы, после 2 января— пиццу и роллы для домашних вечеринок. 
  • В «Яндекс.Еде»: на новый год бургеры, картошку фри, наггетсы, роллы с курицей, пиццу, японские роллы и хинкали, после 1 января — чаще, чем обычно, супы, в том числе фо, том-ям, борщ и харчо.

Фото: vovidzha / Shutterstock

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