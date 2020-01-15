Россияне стали вдвое чаще заказывать доставку еды на праздниках

Delivery Club и «Яндекс.Еда» за новогодние праздники приняли вдвое больше заказов, чем год назад, сообщает РБК со ссылкой на обе компании.

Специалисты Delivery Club оценили объем заказов в период с 30 декабря по 8 января, а в «Яндекс.Еде» — с 30 декабря по 5 января. У Delivery Club объем заказов вырос в 2,2 раза, у «Яндекс.Еды» — в 2 раза, подсчитали компании.

В «Яндекс.Еде» пик заказов зафиксировали 30 декабря, когда россияне отмечали праздники с коллегами. 31 декабря спрос также был высоким: на 60% больше, чем в прошлом году.

У Delivery Club пик заказов пришелся на 5 и 7 января. В компании рассказали, что в этом году, начиная со 2 января, спрос на доставку был таким же, как в обычные выходные декабря, хотя еще год назад он был меньше.

В Delivery Club считают, что за год у россиян изменилось потребительское поведение, и заказы еды на дом вошли в привычку — теперь доставку выбирают даже на праздниках, когда времени на готовку становится больше.

Роста среднего чека по сравнению с прошлым годом Delivery Club не зафиксировал. «Яндекс.Еда», наоборот, отметитила рост чека на 20%.

Что именно заказывали россияне:

В Delivery Club: на новый год салаты, закуски, нарезки и блюда, которые удобно есть в большой компании, например хинкали и кебабы, после 2 января— пиццу и роллы для домашних вечеринок.

В «Яндекс.Еде»: на новый год бургеры, картошку фри, наггетсы, роллы с курицей, пиццу, японские роллы и хинкали, после 1 января — чаще, чем обычно, супы, в том числе фо, том-ям, борщ и харчо.

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