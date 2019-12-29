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Стало известно, какие новогодние подарки купили россияне

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

В декабре россияне чаще всего искали подарки для детей, однако денег больше всего потратили на подарки для взрослых. К такому выводу пришли эксперты «Яндекс.Маркета» и «Яндекс.Кассы».

Стало известно, какие новогодние подарки купили россияне

Авторы исследования изучили платежи через «Яндекс.Кассу» в интернет-магазинах и данные «Яндекс.Маркета» о переходах на сайты продавцов.

Что чаще всего искали:

  • Наборы для рисования — по сравнению с ноябрем в декабре спрос вырос на 166%,
  • Радиоуправляемые роботы — на 149%,
  • Игрушечные роботы и трансформеры — на 143%,
  • Подарочные наборы — на 141%,
  • Настольный футбол, хоккей, бильярд — на 129%.

Что чаще всего покупали:

  • Ювелирные украшения — число покупок таких товаров в декабре выросло на 51%, 
  • Товары для хобби — 47%,
  • Детские игрушки — 38%, 
  • Электроника — 38%, 
  • Спорттовары — 25%.

Средний чек за ювелирные украшения и электронику оказался примерно вдвое выше, чем за игрушки. Так, на украшения россияне потратили в среднем 6556 рублей, на технику — 6183 рубля, а в магазинах игрушек оставили 3164 рубля.

Самыми востребованными товарами в категории техники оказались электрические зубные щетки, «умные» колонки и фотоаппараты моментальной печати. Спрос на эти категории товаров вырос почти в два раза.

Фото: StudioByTheSea / Shutterstock

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