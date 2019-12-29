Стало известно, какие новогодние подарки купили россияне

В декабре россияне чаще всего искали подарки для детей, однако денег больше всего потратили на подарки для взрослых. К такому выводу пришли эксперты «Яндекс.Маркета» и «Яндекс.Кассы».

Авторы исследования изучили платежи через «Яндекс.Кассу» в интернет-магазинах и данные «Яндекс.Маркета» о переходах на сайты продавцов.

Что чаще всего искали:

Наборы для рисования — по сравнению с ноябрем в декабре спрос вырос на 166%,

Радиоуправляемые роботы — на 149%,

Игрушечные роботы и трансформеры — на 143%,

Подарочные наборы — на 141%,

Настольный футбол, хоккей, бильярд — на 129%.

Что чаще всего покупали:

Ювелирные украшения — число покупок таких товаров в декабре выросло на 51%,

Товары для хобби — 47%,

Детские игрушки — 38%,

Электроника — 38%,

Спорттовары — 25%.

Средний чек за ювелирные украшения и электронику оказался примерно вдвое выше, чем за игрушки. Так, на украшения россияне потратили в среднем 6556 рублей, на технику — 6183 рубля, а в магазинах игрушек оставили 3164 рубля.

Самыми востребованными товарами в категории техники оказались электрические зубные щетки, «умные» колонки и фотоаппараты моментальной печати. Спрос на эти категории товаров вырос почти в два раза.

Фото: StudioByTheSea / Shutterstock