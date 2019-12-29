Стало известно, какие новогодние подарки купили россияне
В декабре россияне чаще всего искали подарки для детей, однако денег больше всего потратили на подарки для взрослых. К такому выводу пришли эксперты «Яндекс.Маркета» и «Яндекс.Кассы».
Авторы исследования изучили платежи через «Яндекс.Кассу» в интернет-магазинах и данные «Яндекс.Маркета» о переходах на сайты продавцов.
Что чаще всего искали:
- Наборы для рисования — по сравнению с ноябрем в декабре спрос вырос на 166%,
- Радиоуправляемые роботы — на 149%,
- Игрушечные роботы и трансформеры — на 143%,
- Подарочные наборы — на 141%,
- Настольный футбол, хоккей, бильярд — на 129%.
Что чаще всего покупали:
- Ювелирные украшения — число покупок таких товаров в декабре выросло на 51%,
- Товары для хобби — 47%,
- Детские игрушки — 38%,
- Электроника — 38%,
- Спорттовары — 25%.
Средний чек за ювелирные украшения и электронику оказался примерно вдвое выше, чем за игрушки. Так, на украшения россияне потратили в среднем 6556 рублей, на технику — 6183 рубля, а в магазинах игрушек оставили 3164 рубля.
Самыми востребованными товарами в категории техники оказались электрические зубные щетки, «умные» колонки и фотоаппараты моментальной печати. Спрос на эти категории товаров вырос почти в два раза.
Фото: StudioByTheSea / Shutterstock
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