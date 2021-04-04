The New York Times узнала о мошеннических схемах Трампа для сбора денег

После победы на выборах президента США в 2016 году Дональд Трамп продолжал собирать деньги у своих сторонников с помощью рассылки электронных писем. К концу его четырехлетнего президентского срока рассылка стала быть похожей на мошенническую, пишет The New York Times.

В июне 2020 года в кампании Трампа начали использовать так называемые темные узоры — пользовательский интерфейс, который разработан для обмана пользователей. Такие паттерны могут заставить людей что-то сделать: например, купить страховку по завышенной цене или подписаться на рассылки.

В случае с письмами Трампа пользователей автоматически подписывали на пожертвования — причем гораздо большей суммы, чем они планировали во время выборной кампании. Среди форматов были повторяющиеся ежемесячные и еженедельные пожертвования, а также одноразовые сборы.

Так один из сторонников из Канзас-Сити, который пожертвовал 500 долларов, увидел, что в том же месяце с его счета списали 3000 долларов. Еще один человек обнаружил, что пожертвование в размере 990 долларов превратилось в 8000 долларов.

Банки и крупная компания, выпускающая кредитные карты, сообщили The New York Times, что обработка заявлений о мошенничестве в адрес WinRed — сайта консерваторов по сбору средств, где обрабатываются платежи — составила значительную часть их повседневной нагрузки. Представитель Трампа сообщил, что общая сумма оспоренных пользовательских транзакций составляет не менее 19,7 миллиона долларов.

The New York Times отмечает, что при встрече темных узоров в интернете пользователи могут не обнаружить предупреждения о конфиденциальности, которые есть на каждом сайте. Во многих случаях нет очевидного способа отказаться от сбора данных.

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