Mail.ru Group и «Детский мир» помогут рекламодателям запускать маркетинговые кампании

Mail.ru Group и «Детский мир» объявили о сотрудничестве в развивитии маркетинговых online-to-оffline решений. Компании будут предлагать рекламодателям инструменты маркетинга, основанные на данных. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

Mail.ru Group и «Детский мир» будут помогать рекламодателям запускать маркетинговые кампании и анализировать их влияние на реальные продажи в онлайн- и офлайн-форматах. Благодаря этому рекламодатели смогут повысить эффективность маркетинга в интернете и оценить его влияние на продажи в офлайн- и онлайн-магазинах сети «Детский мир», говорится в сообщении.

Сотрудничество компаний расширяет для рекламодателей возможности таргетированой рекламы и аналитики. Инструменты будут предоставляться на платформе myTarget.

На платформе можно будет таргетировать рекламу на сегменты «Детского мира», составленные на основе обезличенных данных владельцев бонусных карт. Такой таргетинг, обещают в Mail.ru Group, позволит брендам точнее попадать в целевую аудиторию и персонализировать взаимодействие с покупателями, повышая конверсионность рекламных кампаний.

Как рассказали в пресс-службе, рекламодатели также смогут запускать ко-маркетинговые кампании. Партнеры «Детского мира» получат возможность использовать в качестве лендинга страницу продвигаемого продукта или витрину с несколькими товарами бренда на сайте ритейлера.

Партнерство компаний позволит рекламодателям получать аналитику о том, как продвижение повлияло на продажи товара офлайн и онлайн. Бренды смогут составлять портрет активных покупателей продукта и оценивать возврат маркетинговых инвестиций.

Предлагаемые инструменты дадут рекламодателям возможность построить маркетинговую стратегию на основе анализа данных. Это увеличит эффективность кампаний, рассказали представители Mail.ru Group.

«Применять data-driven-подход к интернет-маркетингу и оценивать его влияние на продажи в офлайне и онлайне смогут даже те бренды, которые не контактируют с покупателями напрямую, а продают товары через ритейлера», — заявил Максим Зенин, заместитель коммерческого директора по рекламным продуктам и инновациям Mail.ru Group.

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