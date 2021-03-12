Удар по таргетингу? Обезличенные данные хотят приравнять к персональным

Глава Минцифры перед отправкой в правительство подписал законопроект, который предполагает приравнивание обезличенных данных к персональным. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на замминистра цифрового развития Олега Иванова.

В случае внесения изменений в закон «О персональных данных», обезличивание персональных данных станет возможно только с согласия того, кому они принадлежат. Нельзя будет в дополнение к обезличенным сведениям передавать третьим лицам информацию, которая позволит идентифицировать конкретного субъекта.

Также под запретом окажется деобезличивание сведений, исключение сделают только для ситуаций, когда необходимо защитить жизнь или здоровье человека. Применять обезличенные персональные данные без согласия разрешат только в исследовательских и статистических целях.

Разработчики поправок считают, что в итоге предприниматели смогут свободно обращаться с обезличенными данными по новым требованиям. Бизнес, в свою очередь, с такой оценкой возможных предстоящих изменений не согласен. Например, могут возникнуть сложности с обработкой таких данных для таргетирования рекламы.

Требования к идентификации субъекта персональных данных избыточны и не защищают их носителей, считает представитель пресс-службы АНО «Цифровая экономика» Екатерина Батманова. По ее словам, ранее закон предусматривал получение согласие на обработку персональных данных без указания ФИО (используя электронную почту или телефонный номер), по новым поправкам пользователь должен указать ФИО для получения тех или иных услуг.

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«Формально это значит, что любая попытка использования обезличенных данных, т. е. массива, содержащего в себе сведения о множестве субъектов, в случае если хотя бы один из них не дал разрешения на использования их для какой-то совершенно конкретной цели или отозвал свое разрешение, может привести к нарушению закона и штрафным санкциям», — пояснил эксперт.

Приводит издание и мнение представителя «Вымпелкома» Анны Айбашевой. Она называет поправки «нерабочей конструкцией» и считает, что они поставят на паузу многие проекты, связанные с обработкой больших данных: «Предлагаемое регулирование существенно ограничит развитие цифровой экономики в России, внедрение новых сервисов и технологий, а также значительно затормозит переход на новый технологический уклад».