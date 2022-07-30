«Ведомости»: OBI продала свой российский бизнес за €1

Немецкая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI GmH 27 июля заключила сделку по продаже своего российского бизнеса местным инвесторам. Сумма сделки символическая — €1.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близкие к разным сторонам сделки. Немецкая компания продала шесть юридических лиц российской сети.

Сообщается, что 40% их долей достанутся группе инвестиционно-строительных компаний Max, 60% — Йозефу Лиокумовичу. Впоследствии Max может продать свою долю третьим лицам, в том числе Лиокумовичу.

По данным издания, бизнесмен является другом семьи Хауб, которой через корпорацию Tengelmann Group принадлежит OBI GmH. Его также называют «профессиональным переговорщиком» и представителем австрийской группы Supernova, управляющей торговыми центрами в Европе.

Закрытие сделки одобрено Федеральной антимонопольной службой. Один из источников «Ведомостей» сообщает, что для возвращения российской OBI к нормальной операционной деятельности и закрытия долгов в предприятие придется вложить порядка 4 млрд рублей.

Кроме того, по его словам, новые владельцы сети будут вынуждены закрыть часть магазинов в регионах из-за высоких расходов на логистику и аренду помещений.

Фото: This Lama / Shutterstock