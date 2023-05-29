Признанного погибшим экс-главу OBI Хауба видели в Москве — СМИ

58-летний Хауб пропал, отдыхая на внетрассном лыжном курорте в Альпах в апреле 2018 года. Он отправился кататься на лыжах, после этого перестал выходить на связь. В 2021 году суд Кельна признал бизнесмена погибшим. После этого группой начал управлять его брат Кристиан.

Как утверждает журналист издания, кадры с камеры видеонаблюдения показал ему источник, близкий к ФСБ. Речь идет об инциденте февраля 2021 года. Как показал биометрический анализ, мужчина на видео с 90% вероятностью является Хаубом.

Издание также ссылается на анализ телефонных звонков Хауба, которые свидетельствуют, что бизнесмен с марта 2018 года неоднократно звонил в Россию. В частности, звонки поступали сотруднице ивент-агентства Веронике Э. У нее могли быть связи с российскими спецслужбами, считает журналист Stern.

Кроме того, в журнале звонков значились и вызовы по номеру Андрея Суздальцева, который на тот момент был акционером «Росеврогрупп». По данным издания, Хауб планировал открыть в России сеть супермаркетов Plus и инвестировал €42,5 млн в совместное с «Росеврогрупп» предприятие.

В 2021 году дети Хауба продали Кристиану Хаубу свои доли в Tengelmann. Сейчас он владеет 68,67% группы. По оценке Forbes, его состояние составляет $4,4 млрд.

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