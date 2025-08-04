Облигации на 9 млрд ₽: Яндекс Финтех превращает кредиты в кэш — и рынок это одобряет

Яндекс Финтех снова идёт на рынок за капиталом: компания анонсировала вторую сделку по секьюритизации потребительских кредитов. Объём выпуска — до 9 млрд рублей. Облигации обеспечены кредитным портфелем Яндекс Банка, а инвесторам пообещали доходность до 19,2% годовых.

Сделка с характером

Эмитентом по выпуску выступает СФО «Сплит Финанс», а сами бумаги получили наивысшие рейтинги сразу от двух агентств — AAA (ru.sf) от АКРА и ruAAA.sf от «Эксперт РА». Это первый случай на российском рынке, когда секьюритизированные облигации заработали подобные оценки.

Планируемый объём облигаций — 9 млрд рублей, кредитное обеспечение — 138%, включая резервный фонд в 10%. Такой буфер минимизирует риск и делает выпуск особенно привлекательным для инвесторов, включая институциональных. Формат — амортизируемые облигации с револьверным годом: в первые 12 месяцев тело не амортизируется, а купон выплачивается на полный номинал. Это упрощает расчёт денежного потока и повышает предсказуемость выплат.

Кто и сколько заработает на этом

Ставка купона по выпуску составит до 17,7% годовых, а ожидаемая доходность — до 19,2% годовых до вычета налогов и комиссий. Приобрести бумаги можно через ведущих брокеров — при наличии статуса «квала» или после прохождения специального теста. Приём заявок продлится до 8 августа 2025 года.

Как сообщает Роман Никифоров, эксперт по цифровом технологиям, при вложении одного миллиона рублей в течение револьверного периода купон составит около 14 750 рублей в месяц. После первого года выплаты начнут снижаться вместе с погашением тела, но это компенсируется регулярными возвратами капитала.

Выгода Яндекса

Однако процесс секьюритизации выгоден не только для инвесторов. Это также дешёвый и гибкий инструмент фондирования.

«Секьюритизация позволяет ускорить оборачиваемость капитала, снижает нагрузку на баланс и потребность в привлечении дорогого капитала и повышает ROE», — комментирует Роман Никифоров.

Банк остаётся при клиенте, зарабатывает на сервисинге портфеля и получает ликвидность под новые выдач. Более того, выпуск с такими метриками — это сигнал зрелости российского финтеха.





«Высокая надёжность выпуска и двойной высший рейтинг подчеркивают прозрачность и качество портфеля, что укрепляет доверие инвесторов и государства к цифровым финансовым компаниям, соответствующим современной стратегии финансовой стабильности», — добавляет Игорь Расторгуев, ведущий аналитик AMarkets.

Что это значит для рынка

Для российского финтеха подобное решение служит нормализацией зрелых инструментов: вместо того чтобы постоянно искать внешние инвестиции или кредитоваться в банках, компании учатся работать с уже выданными кредитами, превращая их в новый источник ликвидности.

Если размещение пройдёт успешно, на рынок могут выйти и другие игроки — не только банки, но и маркетплейсы или крупные онлайн-сервисы с собственными программами рассрочек.

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