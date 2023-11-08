Путин подписал указ об обмене замороженными инвестиционными активами. Заблокированные иностранные активы в России теперь можно обменять на замороженные активы россиян за границей. Указ затрагивает активы, стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей.

Президент РФ Владимир Путин 8 ноября подписал указ о дополнительных мерах, связанных с обращением ценных бумаг. Документ опубликован на портале правовой информации.

Указ предусматривает обмен замороженными инвестиционными активами. Речь идет об активах, сумма которых не превышает 100 тыс. рублей. Указ позволяет обменять заблокированные в России иностранные активы на такие же замороженные за границей активы российских граждан.

Регулировать механизм торгов активами будет Банк России, а устанавливать условия проведения торгов – специальная правительственная комиссия, говорится в документе. Для физических лиц проведение сделок будет бесплатным со стороны организаторов торгов.

Заграничные активы российских инвесторов на данный момент фактически заблокированы, также как и активы иностранных инвесторов в России – все они заморожены на специальных счетах, на которые зачисляются положенные к выплате акционерам дивиденды.

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