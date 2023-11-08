Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Путин подписал указ об обмене замороженными инвестиционными активами

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Путин подписал указ об обмене замороженными инвестиционными активами. Заблокированные иностранные активы в России теперь можно обменять на замороженные активы россиян за границей. Указ затрагивает активы, стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей.

Путин подписал указ об обмене замороженными инвестиционными активами

Президент РФ Владимир Путин 8 ноября подписал указ о дополнительных мерах, связанных с обращением ценных бумаг. Документ опубликован на портале правовой информации.

Указ предусматривает обмен замороженными инвестиционными активами. Речь идет об активах, сумма которых не превышает 100 тыс. рублей. Указ позволяет обменять заблокированные в России иностранные активы на такие же замороженные за границей активы российских граждан.

Регулировать механизм торгов активами будет Банк России, а устанавливать условия проведения торгов – специальная правительственная комиссия, говорится в документе. Для физических лиц проведение сделок будет бесплатным со стороны организаторов торгов.

Заграничные активы российских инвесторов на данный момент фактически заблокированы, также как и активы иностранных инвесторов в России – все они заморожены на специальных счетах, на которые зачисляются положенные к выплате акционерам дивиденды.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Набиуллина оценила влияние блокирующих санкций на инвесторов «СПБ Биржи»
  2. 2 Штрафы за утечку данных вырастут до 10 раз, первое платежное приложение для ОС «Аврора»: главное 8 ноября
  3. 3 Функция розыгрышей в Telegram, ChatGPT-4 Turbo: главное 7 ноября
  4. 4 Заменить Confluence? Просто!
  5. 5 «Делимобиль» запланировал IPO на весну 2024 года
FinTech Map
Все игроки FinTech России на одной карте
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

08 ноября 2023

Школа цифровых чемпионов

08 ноября 2023

Кейс-чемпионат по процессной аналитике

10 ноября 2023

Поиск инновационных компаний в сферах Fintech | BankTech | InvestTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ