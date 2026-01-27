Рекордные 6,2 млн авто с пробегом купили в России в 2025-м

В 2025 году россияне приобрели 6,24 млн легковых автомобилей с пробегом — это максимальный показатель за почти за два десятилетия наблюдений, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Автостат». Рост вторичного рынка был обусловлен подорожанием новых автомобилей, сокращением присутствия официальных брендов и активной перепродажей машин, ввезённых физическими лицами. По прогнозам, в 2026 году сегмент автомобилей с пробегом может вырасти ещё на 3–7%.

Рост вторичного сегмента на 3,3% — на фоне падения первичного рынка

По итогам 2025 года рынок автомобилей с пробегом увеличился на 3,3% в годовом выражении, пишет «Коммерсант». Предыдущий сопоставимый максимум был зафиксирован в 2014 году — тогда объём продаж составлял около 6,1 млн автомобилей.

В то же время рынок новых автомобилей демонстрировал противоположную динамику. Как отмечает издание со ссылкой на данные «Автостата», продажи новых машин в 2025 году сократились почти на 16%, что усилило переток спроса в сегмент подержанных автомобилей.

Перепродажа ввезённых машин — один из факторов роста

Существенное влияние на объёмы вторичного рынка оказал ввоз автомобилей физическими лицами для последующей перепродажи, пишет «Коммерсант». Такая практика была особенно распространена до изменения порядка расчёта утилизационного сбора в конце 2025 года.

Формально такие автомобили уже имели владельца и учитывались как подержанные, даже при минимальном пробеге. Это позволило вторичному рынку дополнительно нарастить объёмы, прежде всего во второй половине года, следует из материала издания.

Осенний всплеск сделок — перед изменением правил расчёта утильсбора

Как указывает «Коммерсант», ожидание новых правил расчёта утильсбора стало одним из ключевых драйверов спроса во второй половине 2025 года. Покупатели стремились завершить сделки до вступления изменений в силу, что привело к заметному росту активности осенью.

Наибольший интерес вызывали автомобили стоимостью от 3,5 млн рублей, мощностью более 160 лошадиных сил и возрастом от трёх до пяти лет. Спрос был сосредоточен на моделях европейских, японских и корейских брендов, ранее покинувших российский рынок.

Больше половины авто на вторичном рынке — старше 10 лет

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», отмечают, что обычно рынки новых и подержанных автомобилей движутся в одном направлении. Однако в 2025 году эта зависимость нарушилась: вторичный сегмент рос, тогда как продажи новых машин сокращались.

На сегодняшний день более 60% автомобилей, реализуемых на вторичном рынке, — это машины старше десяти лет. Одновременно увеличился срок владения новыми автомобилями, из-за чего предложение относительно «молодых» машин с пробегом оказалось ограниченным.

Лидеры вторичного рынка — Lada

Лидером вторичного рынка по итогам 2025 года остаётся Lada — продажи бренда превысили 1,5 млн автомобилей, отмечает «Автостат». Далее следуют Toyota и Kia, а также Hyundai и Nissan, которые замыкают пятёрку самых продаваемых марок.

Самой популярной моделью на рынке автомобилей с пробегом остаётся Lada 2107. В число лидеров также вошли Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2114 и Ford Focus.

Прогнозы на 2026 год — дальнейший рост вторичного рынка

Оценки участников рынка на 2026 год расходятся, отмечает «Коммерсант». Часть экспертов ожидает сохранения объёмов продаж на уровне 2025 года, другие допускают умеренный рост в пределах 3–7%.

При этом новые правила расчёта утилизационного сбора могут ограничить предложение автомобилей с высокой мощностью. В результате спрос, по оценкам дилеров, будет смещаться в массовый сегмент — на более доступные модели с двигателями до 160 лошадиных сил, пишет «Коммерсант».

Контекст

Структура вторичного рынка, о которой пишет «Коммерсант», подтверждается и данными онлайн-платформ. Как сообщает СберАвто, по итогам 2025 года самыми часто приобретаемыми автомобилями с пробегом в онлайн-каналах стали Kia Rio и Hyundai Solaris. Медианный чек онлайн-покупки автомобиля с пробегом составил 930 тыс. Рублей. Наибольшая доля сделок пришлась на бренды Kia, Lada, Toyota и Hyundai.