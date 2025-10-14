Повышение утильсбора могут отложить до 1 декабря 2025 года

Минпромторг готовит предложения о переносе сроков введения новых правил утильсбора. Речь идёт о системе расчёта сбора за ввозимые из-за рубежа автомобили. Решение об отсрочке поручил проработать первый вице-премьер Денис Мантуров после обращения организации «Деловая Россия».

Почему обсуждают перенос сроков

Изначально новая система должна была заработать с 1 ноября 2025 года. Согласно проекту постановления, утильсбор за ввозимые легковые автомобили предлагается рассчитывать не только по объёму двигателя, как раньше, но и по его мощности. В ведомстве считают, что старая формула перестала отражать рыночную реальность: сегодня растёт спрос на гибриды, электромобили и компактные модели с высокой производительностью.

Однако нововведения вызвали обеспокоенность у покупателей и автодилеров. Многие из них оформили и оплатили автомобили заранее, но теперь рискуют попасть под новые, более высокие коэффициенты, если машины не успеют пройти таможню до ноября. Минпромторг признал, что для ряда граждан, особенно заказывавших автомобили из Европы и США, сроки доставки объективно дольше, и этот фактор будет учтён при определении переходного периода.

Как изменится расчёт утильсбора

В обновлённой системе будет использоваться прогрессивная шкала. Базовая ставка сбора останется привязанной к типу и объёму двигателя, но на итоговую сумму повлияет мощность — чем она выше, тем больше коэффициент.

Такой подход, по мнению разработчиков, позволит точнее оценивать потенциальную нагрузку автомобиля на окружающую среду и устранить дисбаланс, когда мощные машины с небольшим объёмом двигателя (в том числе электрокары и гибриды) платят меньше, чем менее экологичные модели.

Какие льготы останутся в силе

Для тех, кто ввозит автомобили исключительно для личного пользования, условия существенно не изменятся. Минпромторг намерен сохранить действующие льготные коэффициенты для самых массовых моделей — машин с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил.

Размер выплат останется прежним:

3,4 тысячи рублей — за новые автомобили;

— за новые автомобили; 5,2 тысячи рублей — за машины старше трёх лет.

Как отмечают в министерстве, именно такие автомобили составляют основу российского автопарка: почти 9 из 10 новых регистраций за последние пять лет приходятся на машины этой категории. Поэтому для большинства владельцев новые правила не приведут к росту расходов.

Что будет дальше

Срок введения новых правил решено перенести на месяц — до 1 декабря 2025 года. Это даст время завершить оформление уже оплаченных автомобилей и снизить риск конфликтных ситуаций на таможне.

Отсрочка не отменяет реформу: новые принципы расчёта утильсбора всё равно вступят в силу, просто позже — чтобы избежать несправедливых потерь для тех, кто заключил сделки до официального изменения правил.





Фото: hroe / Getty Images