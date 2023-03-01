Санкции откатили оборот розничной торговли в России на более чем 10 лет назад — Bloomberg

Санкции откатили оборот розничной торговли в России на более чем 10 лет назад, заявили опрошенные Bloomberg эксперты. Падение оборотов ритейла в 2022 году оказалось сильнейшим за последние 8 лет.

Опрошенные агентством Bloomberg эксперты назвали падение оборотов розничной торговли в России по итогам 2022 года сильнейшим за последние 8 лет. Введенные западными странами санкции откатили обороты отрасли на более чем 10 лет назад, утверждают эксперты.

Участники рынка ожидают дальнейшего падения оборотов ритейла – по итогам января 2023 года продажи рухнут на 10,7% год к году. Если это произойдет, то падение розничной торговли продолжится 10 месяцев подряд. Эксперты отмечают, что такой ситуации не возникало даже в период пандемии COVID-19, когда рынок сотрясали различные ограничения.

По официальным данным Росстата, в декабре 2022 года оборот розничной торговли снизился на 10,5% год к году, а в 2022 году в целом – на 6,7%.

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