До 45% уехавших в 2022 году релокантов вернулись в Россию — Bloomberg

До 45% уехавших в 2022 году релокантов вернулись в Россию. Только в Турции количество выданных краткосрочных виз на жительство в 2023 году сократилось вдвое. Обратная миграция обеспечила около 30% экономического роста РФ, подсчитали аналитики Bloomberg.
В Россию вернулись до 45% уехавших в 2022 году релокантов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные экспертов и аналитиков.
Например, в Турции количество выданных в 2023 году краткосрочных виз на жительство сократилось по сравнению с 2022 годом более чем вдвое — с 132 тыс. до 60 тыс. В Грузии число покинувших страну россиян за тот же период увеличилось в шесть раз и составило 35,3 тыс. человек.
По данным агентства, процесс обратной миграции в Россию продолжится. Это будет происходить на фоне того, что многие россияне за границей не чувствуют свое положение стабильным и сталкиваются с ущемлением прав со стороны местных жителей и учреждений, отмечают эксперты.
По подсчетам специалистов «Альфа–банка» в 2022 году из России уехали 1,1 млн человек, что составляет около 1,5% рабочей силы.
Фото на обложке: Natalia Hanin /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что делать после отключения Bloomberg и возможно ли здесь импортозамещение?
- 2 Россия — в топе-15 самых несчастных стран мира
- 3 Налогообложение в Сербии: между Россией и ЕС
- 4 Как начать бизнес в ОАЭ в 2024 году: этапы открытия и перспективные ниши
- 5 Букит, Убуд и другие районы Бали: где выгоднее всего инвестировать в недвижимость
ВОЗМОЖНОСТИ
02 мая 2024
05 мая 2024