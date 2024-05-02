До 45% уехавших в 2022 году релокантов вернулись в Россию — Bloomberg

До 45% уехавших в 2022 году релокантов вернулись в Россию. Только в Турции количество выданных краткосрочных виз на жительство в 2023 году сократилось вдвое. Обратная миграция обеспечила около 30% экономического роста РФ, подсчитали аналитики Bloomberg.

В Россию вернулись до 45% уехавших в 2022 году релокантов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные экспертов и аналитиков.

Например, в Турции количество выданных в 2023 году краткосрочных виз на жительство сократилось по сравнению с 2022 годом более чем вдвое — с 132 тыс. до 60 тыс. В Грузии число покинувших страну россиян за тот же период увеличилось в шесть раз и составило 35,3 тыс. человек.

По данным агентства, процесс обратной миграции в Россию продолжится. Это будет происходить на фоне того, что многие россияне за границей не чувствуют свое положение стабильным и сталкиваются с ущемлением прав со стороны местных жителей и учреждений, отмечают эксперты.

По подсчетам специалистов «Альфа–банка» в 2022 году из России уехали 1,1 млн человек, что составляет около 1,5% рабочей силы.

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