Россияне не готовы менять образ жизни из-за коронавируса — опрос

Половина россиян не поменяла свои привычки из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорят результаты опроса сервиса «Авито.Работа». Rusbase ознакомился с результатами опроса.

Только 14% опрошенных отметили, что они стараются сократить офлайн-контакты и перейти на онлайн-сервисы. В Москве стараются минимизировать контакты больше, чем в других регионах — 23% против 14% по всей России.

Среди россиян выросла популярность онлайн-кинотеатров. Такими сервисами пользуются 53% респондентов, которые работают из дома и сидят на карантине. На втором месте — доставка продуктов (45%), третье место делят доставка еды и такси (по 43%).

Также аналитики «Авито.Работы» отметили рост спроса на вакансии курьеров — количество откликов увеличилось на 30%. Число вакансий сократилось на 9%. Зарплаты курьеров выросли незначительно — в среднем по стране на 1%.

«Ритейлеры ищут определенных сотрудников: курьеры, грузчики, операторы. В целом количество вакансий снизилось за счет сегмента среднего и малого бизнеса, сейчас предпринимателям из этой сферы приходится особенно непросто», — отметил Артем Кумпель, управляющий директор «Авито.Работы».

Сервис «Авито.Работа» провел исследование в марте 2020 года среди пяти тысяч респондентов.