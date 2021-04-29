Бизнес восстанавливается: оборот российского рынка общепита вырос впервые после начала пандемии

Впервые с начала пандемии один из самых пострадавших из-за нее рынок – общественного питания, показал рост оборота в расчете за месяц и составил 141,1 млрд рублей, следует из данных Росстата.

Это на 2,3% больше, чем в марте 2020 года. Доходы рынка общепита выросли впервые с февраля 2020-ого.

Сразу после начала пандемии в марте прошлого года, обороты кафе и ресторанов катастрофически упали – более чем на 50%. После этого показатели постепенно восстанавливались.

В квартальном выражении (январь-март 2021) общепит заработал 400,5 млрд рублей против 412,5 млрд в прошлом году, что всего на 3% меньше, следует из доклада Росстата.

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