Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ранняя версия «Микки Мауса» стала общественным достоянием

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ранняя версия «Микки Мауса» стала общественным достоянием. Срок действия авторских прав на нее истек 1 января. Теперь кто угодно может использовать образ знаменитого мультипликационного персонажа и создавать контент на его основе, но с небольшими ограничениями.

Ранняя версия «Микки Мауса» стала общественным достоянием

Одна из версий мультипликационного персонажа «Микки Маус» стала общественным достоянием. Об этом сообщает The Public Domain Review. 

Речь идет об образе «Микки Мауса» из мультфильма Steamboat Willie 1928 года выпуска. Авторские права кинокомпании Disney на данную версию персонажа истекли 1 января 2024 года.

Это значит, что кто угодно теперь может использовать образ «Микки Мауса» из мультфильма для создания контента на его основе, а также копировать его и публиковать. Однако, нельзя указывать, что работы созданы при участии Disney или спонсируются ею.

Авторским правом Disney по-прежнему защищены все более поздние версии «Микки Мауса».

Ранее достоянием общественности стали образы «Винни-пуха», Шерлока Холмса, графа Дракулы, Робина Гуда, Белоснежки и других персонажей.

Фото на обложке: The Public Domain Review

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Киношколы — это хардкор для сильных духом»: Юрий Грибанов — о «Цехе»
  2. 2 «Маша и Медведь» в Дубае и «Чебурашка» в России — как российским анимационным студиям занять нишу на рынке
  3. 3 Как мини-приложения «ВКонтакте» помогают бизнесу увеличивать продажи и растить лояльность
  4. 4 8 главных ошибок при продвижении сообщества «ВКонтакте»
  5. 5 20 направлений интернет-маркетинга, которые стоит использовать осенью 2023
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

03 января 2024

New Ventures от InDrive

05 января 2024

Москва — точка старта

09 января 2024

Gulfood 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ