Ранняя версия «Микки Мауса» стала общественным достоянием. Срок действия авторских прав на нее истек 1 января. Теперь кто угодно может использовать образ знаменитого мультипликационного персонажа и создавать контент на его основе, но с небольшими ограничениями.

Одна из версий мультипликационного персонажа «Микки Маус» стала общественным достоянием. Об этом сообщает The Public Domain Review.

Речь идет об образе «Микки Мауса» из мультфильма Steamboat Willie 1928 года выпуска. Авторские права кинокомпании Disney на данную версию персонажа истекли 1 января 2024 года.

Это значит, что кто угодно теперь может использовать образ «Микки Мауса» из мультфильма для создания контента на его основе, а также копировать его и публиковать. Однако, нельзя указывать, что работы созданы при участии Disney или спонсируются ею.

Авторским правом Disney по-прежнему защищены все более поздние версии «Микки Мауса».

Ранее достоянием общественности стали образы «Винни-пуха», Шерлока Холмса, графа Дракулы, Робина Гуда, Белоснежки и других персонажей.

Фото на обложке: The Public Domain Review