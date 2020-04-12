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Аналитики спрогнозировали обвал страхового рынка

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Страховой рынок может обвалиться к уровню пятилетней давности из-за кризиса и пандемии коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».

Аналитики спрогнозировали обвал страхового рынка

В 2020 году игроки страхового рынка рискуют потерять больше четверти взносов. 

«Сильнейшему негативному влиянию будут подвержены все сегменты добровольного страхования, обязательные виды, вероятно, пострадают в меньшей степени», — следует из обзора.

Эксперты рассматривают два кризисных сценария:

  • при позитивном сценарии карантин быстро закончится, а шок для экономики будет краткосрочным. Восстановление начнется во втором квартале 2020 года. При этом премии страховщиков все равно сократятся — на 17% в годовом выражении, до 1,22 трлн рублей. Взносы в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней упадут на 25%, в добровольном медицинском страховании, страховании имущества физлиц и страховании жизни — на 20%, в автокаско — на 5%. Объем премий по ОСАГО стабилизируется на уровне 2019 года — 215 млрд рублей.
  • при негативном сценарии пандемия будет затяжной, а российский страховой рынок откатится к уровню пятилетней давности. По итогам года объем взносов упадет на 27% и едва превысит 1 трлн рублей. Премии по страхованию жизни сократятся на 40%, по страхованию от несчастных случаев и болезней — на 35%, по ДМС и страхованию имущества физических лиц — на 30%, по автокаско — на 25%. Объем премий по ОСАГО существенно не снизится. Восстановление страхового рынка начнется не раньше конца 2020 — начала 2021 года.
Фото: Monster Ztudio / Shutterstock

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