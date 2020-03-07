СМИ сообщили об обысках в офисе IT-компании eLama

В офисе петербургской IT-компании eLama сегодня утром прошли обыски. Они связаны с делом о неуплате налогов на 28 млн рублей, пишет «Фонтанка».

Оперативники пришли в офис около 10:30 утра. Как рассказали изданию в eLama, правоохранители допрашивали сотрудников, просили их паспортные данные и пароли от ноутбуков и компьютеров.

В офис приехал адвокат компании и гендиректор, работа офиса была парализована.

По данным «Фонтанки», обыски связаны с уголовном делом об уклонении от уплаты налогов на 28 млн рублей.

eLama — платформа автоматизации контекстной рекламы в «Яндекс. Директе» и Google Ads, а также для управления таргетированной рекламой.

Платформу разработало ООО «АДВ-сервис». По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована в 2017 году. Учредитель — сингапурская Elama Global PTE. LTD. Гендиректор — Максим Горбачев.

Доход компании «АДВ-сервис» за 2018 год составил 8 млрд рублей.