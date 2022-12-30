В России хотят разработать мобильную операционную систему на базе Android. Разработкой займется компания, которую планируют учредить VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком». Российская ОС призвана исключить и заменить пакет предустановленных приложений Google Mobile Services. В VK, «Яндексе» и «Ростелекоме» отказались от комментариев, в «Сбере» и Минцифры не ответили «Коммерсанту».

Новый софт будет популярен у граждан благодаря совместимости с большим числом приложений. ОС «Аврора», продвижением которой занимается «Ростелеком», скорее предназначена для госсектора и корпораций с высокими требованиями к безопасности.

Стоимость проекта оператор оценивал в 480 млрд рублей до 2030 года. Проект предполагает выпуск 70 млн устройств с этой ОС. Разработка на Android обойдется в несколько раз дешевле, чем проект «Ростелекома». На запуск проекта потребуется не более года, заявили собеседники издания.

Разработка новой ОС на базе Android, которую решило поддержать правительство, напоминает решения китайской Huawei. В 2018 году Huawei лишилась партнерства с Google, попав под санкции США, и стала развивать ОС Harmony на базе Android, магазин приложений AppGallery и платформу Huawei Mobile Service (HMS).

В 2021 году число пользователей AppGallery выросло до 580 млн, в целом сервисами HMS пользуется 730 млн человек, в их создании участвует 5 млн разработчиков.

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