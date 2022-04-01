Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Оценка бизнесом деловой среды в марте упала до минимальных отметок за 10 лет

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Индекс деловой среды впервые за десять лет обрушился до отметки 32 пункта. Во время кризиса 2014-2015 годов он опускался до 34,1 пункта. Больше всего компании обеспокоены инфляцией, а также проблемами в логистике и волатильностью на валютном и фондовом рынках.

Оценка бизнесом деловой среды в марте упала до минимальных отметок за 10 лет

Индекс рассчитывается на основе результатов опроса компаний-членов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Такие результаты могут свидетельствовать о начале нового кризиса в экономике, считают в союзе.

Больше всего бизнес обеспокоен инфляцией, показал опрос. Помимо роста цен, компании видят угрозы для своей деятельности из-за проблем и ограничений в логистике, а также из-за волатильности на валютном и фондовом рынках.

Индекс рынка производимой продукции в марте потерял 6,9 пункта. Его значение по итогам опроса равно 40 пунктам.

Максимальное отклонение от значения, полученного в феврале, у индикатора «цены закупки», который опустился на 22 пункта. О росте цен заявили 88% респондентов, две трети из общего числа опрошенных заявили, что «цены выросли за месяц существенно».

Текущая ситуация привела к сокращению спроса. Причем компании отметили снижение интереса в первую очередь к их продукции или услугам. Так, значение индикатора «спрос в отрасли» опустилось на 2,9 пункта до 46,4 пункта, то значение «спроса на продукцию / услуги компаний» упало уже на 8,1 пункта до 42,6 пункта.

Индекс B2B, который в феврале 2022 года впервые за долгое время пересек пограничную отметку 50 пунктов, сократился в марте на 10,8 пункта до 41,7 пункта.

Как уберечь бизнес от утечки ценной информации. Узнай по ссылке

Каждая пятая компания зафиксировала сокращение количества новых заказов. В результате показатель «количество новых заказов» опустился на 9,2 пункта до значения 45,6 пункта.

Также предпринимателям стало сложнее выдерживать сроки выполнения заказов. Значение индикатора упало на 8 пунктов до 40,5 пункта.

Значение индекса логистики в марте составило 36,3 пункта. Его снижение на 9,7 пункта обусловлено ухудшением оценок среднего времени доставки товаров и оценок сферы логистики в целом.

Четверть опрошенных предпринимателей заявили об ухудшении отношений с финансовыми организациями. Этот показатель в марте опустился до значения 36,7 пункта.

Только в случае оценки отношений бизнеса с госорганами зафиксирован рост значения. Значение индекса B2G перешло в положительную зону оценки с 51,3 пункта, прибавив 1,7 пункта.

Значение индекса финансовых рынков в марте снизилось почти вдвое. По шкале оно обрушилось до 24,4 пункта, по сравнению с февральским значениям 44,7 пункта. Почти 50% участников опроса считают, что состояние валютных рынков ухудшилось, причем подавляющее большинство из них выбрало резко негативный ответ.

Примерно та же ситуация и в случае оценки динамики на фондовом рынке. Так, показатель «состояние валютных рынков» упал сразу до значения 18,4 пункта (-24,6 пункта), а значение индикатора «состояние фондового рынка» потеряло 19,3 пункта и составило 22,2 пункта.

Фото на обложке: Andrey Buryakov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Почти половина компаний может повысить лояльность сотрудников за счет бонусов для детей — опрос
  2. 2 Школьники хотят начать карьеру в геймдеве, но боятся неодобрения от родителей – исследование
  3. 3 Как взаимодействовать с разными типами современных потребителей — исследование
  4. 4 Хотите провести исследование при разработке продукта? Вот что необходимо учесть
  5. 5 Большинство родителей довольны уровнем обучения кибербезопасности в школах — исследование
HealthTech Map
RB.RU ищет инновационные проекты для добавления на карту HealthTech
Подать заявку

ВОЗМОЖНОСТИ

01 апреля 2022

«Лаборатория инноваций iLab»

03 апреля 2022

Health Data Hack

03 апреля 2022

Data Fusion Contest 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ