Оценка бизнесом деловой среды в марте упала до минимальных отметок за 10 лет

Индекс деловой среды впервые за десять лет обрушился до отметки 32 пункта. Во время кризиса 2014-2015 годов он опускался до 34,1 пункта. Больше всего компании обеспокоены инфляцией, а также проблемами в логистике и волатильностью на валютном и фондовом рынках.

Индекс рассчитывается на основе результатов опроса компаний-членов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Такие результаты могут свидетельствовать о начале нового кризиса в экономике, считают в союзе.

Больше всего бизнес обеспокоен инфляцией, показал опрос. Помимо роста цен, компании видят угрозы для своей деятельности из-за проблем и ограничений в логистике, а также из-за волатильности на валютном и фондовом рынках.

Индекс рынка производимой продукции в марте потерял 6,9 пункта. Его значение по итогам опроса равно 40 пунктам.

Максимальное отклонение от значения, полученного в феврале, у индикатора «цены закупки», который опустился на 22 пункта. О росте цен заявили 88% респондентов, две трети из общего числа опрошенных заявили, что «цены выросли за месяц существенно».

Текущая ситуация привела к сокращению спроса. Причем компании отметили снижение интереса в первую очередь к их продукции или услугам. Так, значение индикатора «спрос в отрасли» опустилось на 2,9 пункта до 46,4 пункта, то значение «спроса на продукцию / услуги компаний» упало уже на 8,1 пункта до 42,6 пункта.

Индекс B2B, который в феврале 2022 года впервые за долгое время пересек пограничную отметку 50 пунктов, сократился в марте на 10,8 пункта до 41,7 пункта.

Каждая пятая компания зафиксировала сокращение количества новых заказов. В результате показатель «количество новых заказов» опустился на 9,2 пункта до значения 45,6 пункта.

Также предпринимателям стало сложнее выдерживать сроки выполнения заказов. Значение индикатора упало на 8 пунктов до 40,5 пункта.

Значение индекса логистики в марте составило 36,3 пункта. Его снижение на 9,7 пункта обусловлено ухудшением оценок среднего времени доставки товаров и оценок сферы логистики в целом.

Четверть опрошенных предпринимателей заявили об ухудшении отношений с финансовыми организациями. Этот показатель в марте опустился до значения 36,7 пункта.

Только в случае оценки отношений бизнеса с госорганами зафиксирован рост значения. Значение индекса B2G перешло в положительную зону оценки с 51,3 пункта, прибавив 1,7 пункта.

Значение индекса финансовых рынков в марте снизилось почти вдвое. По шкале оно обрушилось до 24,4 пункта, по сравнению с февральским значениям 44,7 пункта. Почти 50% участников опроса считают, что состояние валютных рынков ухудшилось, причем подавляющее большинство из них выбрало резко негативный ответ.

Примерно та же ситуация и в случае оценки динамики на фондовом рынке. Так, показатель «состояние валютных рынков» упал сразу до значения 18,4 пункта (-24,6 пункта), а значение индикатора «состояние фондового рынка» потеряло 19,3 пункта и составило 22,2 пункта.

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