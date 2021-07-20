Оценка Clouddocs после сделки со Star Nafta Group достигла $2 млн

Участник Школы стартапов Skolkovo Clouddocs привлек $200 тысяч. Эти средства пойдут на ускорение разработки скоринга состояния здоровья и тестирование на зарубежных рынка, сообщается на официальной странице Skolkovo в Facebook.
Инвестором выступила Star Nafta Group, которая зарегистрирована в Уфе. После привлечения инвестиций в размере $200 тысяч оценка Clouddocs достигла $2 млн.
Планируется, что средства пойдут на игровую систему оценки показателей здоровья, международное обучение команды и улучшение методологии.
Стартап занимается оцифровкой и шифрованием медицинских записей. С помощью технологий, которые разрабатывает компания, можно получить клиническую картину о своем здоровье, а также превентивную консультацию.
Безлимитный доступ к сервису стоит $12 в месяц. В настоящее время он проходит бета-тестирование.
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