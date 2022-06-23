Сервис «Яндекса» оценит технические навыки IT-специалистов

«Яндекс» запустил сервис оценки технических навыков IT-специалистов. Они смогут оценить свой профессиональный уровень, а результатами работы сервиса поделиться с потенциальным работодателем.

Ранее процесс, который теперь предлагается всем желающим, использовался только на собеседованиях при приеме в «Яндекс», уточнили в пресс-службе компании.

Сервис позволит IT-специалистам оценить свои профессиональный уровень, отметить сильные и слабые стороны. Проверить свои навыки смогут разработчики мобильных приложений, бэкенда, интерфейсов, а также аналитики.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно подать заявку и пройти предварительное тестирование. После этого кандидат получит приглашение на встречу с экспертами «Яндекса». На ней специалист получит технические задачи, по результатам решения которых ему будет выставлена оценка.

Результаты оценки специалист получит через несколько дней. Их можно будет передать работодателю. Если кандидат захочет устроиться в «Яндекс» в течение полугода после проверки навыков, то ему будет достаточно пройти финальное собеседование.

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