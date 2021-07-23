Оценка эстонского стартапа с российскими корнями Postoplan достигла €20 млн

Платформа для планирования и публикации постов в соцсетях и мессенджерах Postoplan привлекла $1,5 млн. Инвестиционный раунд возглавил фонд TMT Investments Артема Инютина и Германа Каплуна. Также среди инвесторов фонды — YellowRockets и Bergtop.vc.

В ходе инвестиционного раунда оценка платформы Postoplan достигла €20 млн. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя TMT Investments. По словам собеседника издания, из-за быстрого роста выручки за год оценка компании выросла в 12 раз.

Так, в 2020 году этот показатель был на уровне €100 тысяч, а в первом полугодии текущего года — уже около €500 тысяч. В планах стартапа — по итогам 2021 увеличить выручку до €1,5 млн.

Инвестицию оформили в виде конвертируемого займа на один год. После конвертации инвесторы получат 10% акций Postoplan, в то же время основатели сохранят контроль над компанией.

Ранее, в феврале 2021 года стартап привлек $550 тысяч. Инвесторами стали TMT Investments, топ-менеджеры эстонского такси-сервиса Bolt, а также фонды Insta Ventures и Wise Guys Ventures, сообщал портал выбора технологий и поставщиков Tadviser.

Автоматизированная платформа маркетинга в соцсетях и мессенджерах Postoplan начала свою работу в конце января 2020 года. Ее клиентами уже стали 100 тысяч специалистов и компаний из 147 стран, говорится на сайте платформы.

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Фото:fotodrobik/Shutterstock