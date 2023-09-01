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Россияне массово ринулись в МФЦ для подачи заявлений об отказе от сбора биометрических данных

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россияне ринулись в МФЦ для подачи заявлений об отказе от сбора биометрических данных. Ажиотаж наблюдается в регионах России, например, в Иркутской области работа нескольких МФЦ была парализована из-за наплыва граждан. Поводом для повышенного интереса россиян к отказу от сбора биометрии стала вводящая в заблуждение рассылка.

Россияне массово ринулись в МФЦ для подачи заявлений об отказе от сбора биометрических данных

Многофункциональные центры в России столкнулись с массовым наплывом граждан, которые пожелали подать письменное заявление об отказе от сбора их биометрических данных. Об этом пишет «Коммерсант». 

В Иркутской области из-за потока россиян была парализована работа нескольких МФЦ. В нескольких регионах количество желающих подать отказ от сбора биометрии в августе выросло в несколько десятков или сотен раз по отношению к июлю.

На фоне ажиотажа время ожидания граждан для обслуживания в МФЦ в некоторых регионах выросло в 2,5 раза. В Дагестане текущий спрос на услугу отказа от сбора данных сравнили с популярностью услуги по выдаче загранпаспорта в период объявления частичной мобилизации.

Поводом для ажиотажа стала рассылка в мессенджерах о том, что 31 августа был последним днем, когда россияне могли самостоятельно отказаться от того, чтобы их биометрические данные собирали в единую систему.

В Центре биометрических технологий заявили, что отказ можно подать в любое время, а сведения в рассылке являются недостоверной информацией. Удалить уже зарегистрированную биометрию граждане могут в личном кабинете на «Госуслугах», напомнили в ЦБТ. 

Согласно принятому в 2023 году закону, различные организации, в том числе банки, должны передавать биометрические данные россияне в Единую биометрическую систему.

Фото на обложке: Jiro Cristino / Shutterstock

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