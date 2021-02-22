Очередь уже выстроилась: Huawei презентовала флагман Mate X2 с гибким дисплеем

Huawei представила новейший флагманский смартфон с гибким дисплеем Mate X2. Цена наиболее бюджетной комплектации устройства составит более 200 тысяч рублей, но это не отпугивает фанатов марки — в Китае оформлено уже более 3,5 млн предзаказов. Дата старта продаж в России пока не называется.

Китайская Huawei презентовала флагман с гибким дисплеем — Mate X2. Смартфон отличается усовершенствованным дизайном, мощным процессором и камерой со 100-кратным зумом, говорится в релизе на сайте компании.

Так, у Mate X2 8-дюймовый внутренний гибкий OLED-дисплей с разрешением 2480×2200 пикселей. Внешний дисплей чуть меньше — 6,45-дюймов с разрешением FullHD+ (2700×1160 пикселей). Обе матрицы имеют частоту обновления 90 Гц.

Особое внимание уделено гибкому экрану: сверхпрочная сталь и углеволокно обеспечивают устойчивость к внешним воздействиям и долговечность, обещает производитель.

Huawei Mate X2 работает на 5-нм 8-ядерном процессоре Kirin 9000 со встроенным модемом 5G в тандеме с 24-ядерным GPU Mali-G78. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ. Объём, встроенной памяти — 256/512 ГБ.

Камера способна записывать видео в формате 4K (3840×2160 пикселей), поддерживает анти-дрожание AIS, супер-замедленное видео 1080p при 960 к/с. Для блокировки используется дактилоскопический сканер, интегрированный в кнопку включения.

Смартфон собран на базе Android 10 с пользовательским интерфейсом EMUI 11.0. Можно запускать одно приложение сразу на двух половинах внутреннего дисплея, а также открыть несколько плавающих окон этой же программы. При необходимости это могут быть и разные приложения.

В продаже Huawei Mate X2 в Китае появится с 25 февраля. Когда стартуют продажи в России и других странах, пока не сообщается.

Стоимость Mate X2 с объёмом памяти 256 ГБ составит $2785 ( более 206 тысяч рублей), с объёмом 512 ГБ — $2940 (более 217 тысяч рублей).

Фото: Официальный сайт Huawei