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Борьба России со Starlink, прогноз экономик от МВФ: главное 15 октября

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Илон Маск заявляет, что Россия пытается «убить» Starlink на Украине, Международный валютный фонд обновил прогноз ВВП на 2023 год, а Роскомнадзор рассказал, где придется регистрировать рекламу. Эти и другие события дня — в дайджесте RB.

Борьба России со Starlink, прогноз экономик от МВФ: главное 15 октября

Мир

  • МВФ пересмотрел прогноз ВВП для европейских стран в 2023 году. Организация предполагает, что рост экономик развитых стран снизится до 0,6% (с 3,2%), развивающихся — до 1,7% (с 4,3%). ВВП России, по оценкам МВФ, будет на 10% ниже, чем прогнозировалось в начале 2022 года.

Россия

  • Роскомнадзор определил операторов рекламных данных. Перед тем, как запустить рекламу в интернете, ее придется регистрировать в одной из компаний: «Лаборатория разработки» («Сбер»), «Яндекс Оператор рекламных данных», «ВК Рекламные технологии», «Озон ОРД», «МедиаСкаут» (МТС), «Первый ОРД» («Вымпелком») или «ОРД-А» (AmberData).

Бизнес

  • Илон Маск заявил, что Россия пытается «убить» Starlink. По словам бизнесмена, спутниковый интернет от SpaceX — единственная система связи, работающая в зоне боевых действий. Маск допустил, что она может перестать работать.

Туризм

  • Самопровозглашенная Турецкая республика Северного Кипра анонсировала запуск непрямых рейсов из России. Две компании с марта 2023 года начнут осуществлять полеты по маршруту Москва – Анталья – Эрджан.

Фото: Jenny_Key / Shutterstock

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