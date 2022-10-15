Илон Маск заявляет, что Россия пытается «убить» Starlink на Украине, Международный валютный фонд обновил прогноз ВВП на 2023 год, а Роскомнадзор рассказал, где придется регистрировать рекламу. Эти и другие события дня — в дайджесте RB.

Борьба России со Starlink, прогноз экономик от МВФ: главное 15 октября