Борьба России со Starlink, прогноз экономик от МВФ: главное 15 октября

Ахмед Садулаев
Илон Маск заявляет, что Россия пытается «убить» Starlink на Украине, Международный валютный фонд обновил прогноз ВВП на 2023 год, а Роскомнадзор рассказал, где придется регистрировать рекламу. Эти и другие события дня — в дайджесте RB.
Борьба России со Starlink, прогноз экономик от МВФ: главное 15 октябряАхмед Садулаев
Мир
- МВФ пересмотрел прогноз ВВП для европейских стран в 2023 году. Организация предполагает, что рост экономик развитых стран снизится до 0,6% (с 3,2%), развивающихся — до 1,7% (с 4,3%). ВВП России, по оценкам МВФ, будет на 10% ниже, чем прогнозировалось в начале 2022 года.
Россия
- Роскомнадзор определил операторов рекламных данных. Перед тем, как запустить рекламу в интернете, ее придется регистрировать в одной из компаний: «Лаборатория разработки» («Сбер»), «Яндекс Оператор рекламных данных», «ВК Рекламные технологии», «Озон ОРД», «МедиаСкаут» (МТС), «Первый ОРД» («Вымпелком») или «ОРД-А» (AmberData).
Бизнес
- Илон Маск заявил, что Россия пытается «убить» Starlink. По словам бизнесмена, спутниковый интернет от SpaceX — единственная система связи, работающая в зоне боевых действий. Маск допустил, что она может перестать работать.
Туризм
- Самопровозглашенная Турецкая республика Северного Кипра анонсировала запуск непрямых рейсов из России. Две компании с марта 2023 года начнут осуществлять полеты по маршруту Москва – Анталья – Эрджан.
Фото: Jenny_Key / Shutterstock
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