RB продолжает рассказывать главные новости для бизнеса на фоне 237-го дня спецоперации на Украине: владелец Zara и Pull & Bear может передать российские активы партнеру из Юго-Восточной Азии или Персидского залива, российские ритейлеры заинтересовались логопарками в СНГ, Канада ввела новые санкции против россиян и другие события 18 октября.

Санкции Канады, логопарки в СНГ, проблемы со SWIFT-переводами: главное 18 октября