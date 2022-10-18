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Санкции Канады, логопарки в СНГ, проблемы со SWIFT-переводами: главное 18 октября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB продолжает рассказывать главные новости для бизнеса на фоне 237-го дня спецоперации на Украине: владелец Zara и Pull & Bear может передать российские активы партнеру из Юго-Восточной Азии или Персидского залива, российские ритейлеры заинтересовались логопарками в СНГ, Канада ввела новые санкции против россиян и другие события 18 октября.

Санкции Канады, логопарки в СНГ, проблемы со SWIFT-переводами: главное 18 октября

Мир

  • Канада ввела новые санкции против россиян, в санкционных списках — 34 физлица и телеканал «Звезда».

Бизнес

  • Испанская fashion-группа Inditex (владеет брендами Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti и другими) может передать российские активы партнеру из Юго-Восточной Азии или Персидского залива. Полностью с российского рынка уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, а другие бренды не раньше весны 2023 года откроются под другими названиями и с новыми коллекциями. Fashion-ритейлер может вернуться в Россию в будущем.
  • Санкции и развитие параллельного импорта вынудили российских ритейлеров, дистрибуторов и операторов доставки пересмотреть логистические маршруты. С начала года спрос с их стороны на склады в странах постсоветского пространства вырос почти на треть. 
  • Сервис такси inDrive с российскими корнями заработал в еще одном городе Австралии — Сиднее. Минимальная стоимость поездки в Сиднее — $20. Далее водитель и пассажиры обговаривают тариф за маршрут. 

Финансы

  • Принимать SWIFT-переводы из российских банков полностью перестали в швейцарском PostFinance, эстонском LHV Pank, французском Banque Populaire, а также в финском S-BANK.
  • Спрос на карты международных платежных систем Visa и Mastercard, позволяющие рассчитываться за рубежом, настолько велик, что в интернете появились специализированные агрегаторы. За карту просят до 50 тыс. рублей, в день поступает свыше 1 тыс. заявок. Агрегаторы обещают защиту от мошенников и полностью дистанционное получение карт, хотя и не гарантируют их дальнейшую работу.

Технологии

  • Операторы опасаются роста расходов на строительство сетей 5G из-за требования Минцифры с 1 сентября 2023 года регистрировать радиоэлектронные средства только отечественного производства для сетей нового поколения. Сети с отечественным оборудованием для 5G придется в этом случае строить отдельно от уже установленного. Совместить их с зарубежным не удастся, но производители обещают обеспечить совместимость.

Фото на обложке: PaeGAG / Shutterstock

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