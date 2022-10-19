«Роснано» могут расформировать, популярность финансового лизинга оборудования для майнинга набирает популярность, в России появится аналог Apple Pay и Google Pay и другие события 19 октября — в дайджесте RB.RU.

Российский аналог зарубежных Pay-сервисов, междугородняя доставка «Яндекса»: главное 19 октября