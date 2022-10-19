Российский аналог зарубежных Pay-сервисов, междугородняя доставка «Яндекса»: главное 19 октября

Карина Пардаева
«Роснано» могут расформировать, популярность финансового лизинга оборудования для майнинга набирает популярность, в России появится аналог Apple Pay и Google Pay и другие события 19 октября — в дайджесте RB.RU.
Российский аналог зарубежных Pay-сервисов, междугородняя доставка «Яндекса»: главное 19 октябряКарина Пардаева
Россия
- В правительстве обсуждается вопрос о расформировании «Роснано». Госкорпорация потеряла возможность обслуживать свои обязательства из-за западных санкций.
Бизнес
- «Яндекс» до конца октября запустит междугороднюю доставку через пункты выдачи заказов «Маркета». Услугу можно будет оформить через приложение «Яндекс Go».
- АФК «Система» решила купить 47,7% акций Melon Fashion Group у шведских Eastnine и East Capital Holding AB, а также у группы частных инвесторов за 15,8 млрд рублей.
- «Почта России», которая занимается доставкой печатных версий газет и журналов, тестирует новый вид подписки в электронном виде через мобильное приложение.
- В России набирает популярность финансовый лизинг оборудования для майнинга. Общий объем рынка по итогам года может достигнуть 1 млрд рублей.
Финансы
- Россия замкнула топ-10 стран с наибольшим числом обладателей состояний от $100 млн. В стране проживает 435 человек с таким состоянием.
Технологии и сервисы
- Zoom, Skype и WhatsApp, будучи иностранными мессенджерами, пагубно влияют на кибербезопасность, считают в Минпромторге. В качестве альтернативы министерство предлагает использовать российские приложения для коммуникации.
- Аналог Apple Pay и Google Pay для карт «Мир» начинают внедрять в России. Уже 25 октября новый способ станет доступен для интеграции банкам.
Транспорт
- Авиакомпании получили регламент на случай угона или захвата самолетов. Перевозчикам уже направлены методические рекомендации, если подобное произойдет. Росавиация составила список из 15 аэропортов для вынужденной посадки захваченного борта.
Фото на обложке: motoDanmoto /
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