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Uniqlo начал сокращать свою сеть в РФ, россияне столкнулись с проблемой открытия карт в Турции: главное 21 октября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB продолжает рассказывать обо основных событиях для бизнеса на фоне спецоперации: LG планирует перенести производство из РФ в Узбекистан или Казахстан, россияне столкнулись с проблемой открытия карт в Турции, производители крепкого спиртного расширяют ассортимент и другие новости 21 октября.

Uniqlo начал сокращать свою сеть в РФ, россияне столкнулись с проблемой открытия карт в Турции: главное 21 октября

Экономика

  • Более 1,6 млн т товаров на сумму $12,6 млрд ввезено в РФ в рамках параллельного импорта. Чуть более половины — это товары критического импорта, то, что попало под санкции.

Финансы

  • Впервые на российском рынке появился розничный паевой инвестиционный фонд, инвестирующий в китайские ценные бумаги, торгуемые в России. Это стало возможно благодаря расширению числа бумаг, торгуемых на «СПБ Бирже», а также активному размещению российскими компаниями облигаций в юанях.
  • Банки фиксируют увеличение доли длинных вкладов. Это происходит на фоне целенаправленного изменения стоимости депозитов: если в марте самые высокие доходности по депозитам граждан были на сроках 3–6 месяцев, то теперь ставки по вкладам от года превышают ставки коротких депозитов.
  • Из-за наплыва россиян после объявления частичной мобилизации работники турецких банков не успевают принимать всех желающих открыть карту. Чтобы сократить поток, они выставляют дополнительные требования, которые усложняют процедуру

Бизнес

  • Японский одежный ритейлер Uniqlo начал сокращать свою сеть в России. Это поможет компании сократить издержки во время простоя торговых точек.
  • Продажи персональных компьютеров (ПК) в январе-июне в России составили 1,18 млн устройств. Это на 20,3% ниже, чем годом ранее. Сильнее других сократились продажи американских вендоров HP и Dell.
  • LG планирует перенести производство из РФ в Узбекистан или Казахстан. В Узбекистане переговоры велись с Artel. В Казахстане у LG с конца 90-х уже работал завод, но закрылся пару лет назад.
  • Производители крепкого спиртного расширяют ассортимент. Резкий рост продаж слабоалкогольных напитков стимулирует интерес игроков к этому сегменту. 

Транспорт

  • Мировой авторынок в 2022 году лишится 4,4 млн машин. Причина — продолжающийся дефицит полупроводников. В 2021-м в мире произвели на 10,5 млн автомобилей меньше.

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