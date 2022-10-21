RB продолжает рассказывать обо основных событиях для бизнеса на фоне спецоперации: LG планирует перенести производство из РФ в Узбекистан или Казахстан, россияне столкнулись с проблемой открытия карт в Турции, производители крепкого спиртного расширяют ассортимент и другие новости 21 октября.

Uniqlo начал сокращать свою сеть в РФ, россияне столкнулись с проблемой открытия карт в Турции: главное 21 октября