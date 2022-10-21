Uniqlo начал сокращать свою сеть в РФ, россияне столкнулись с проблемой открытия карт в Турции: главное 21 октября

Карина Пардаева
RB продолжает рассказывать обо основных событиях для бизнеса на фоне спецоперации: LG планирует перенести производство из РФ в Узбекистан или Казахстан, россияне столкнулись с проблемой открытия карт в Турции, производители крепкого спиртного расширяют ассортимент и другие новости 21 октября.
Uniqlo начал сокращать свою сеть в РФ, россияне столкнулись с проблемой открытия карт в Турции: главное 21 октябряКарина Пардаева
Экономика
- Более 1,6 млн т товаров на сумму $12,6 млрд ввезено в РФ в рамках параллельного импорта. Чуть более половины — это товары критического импорта, то, что попало под санкции.
Финансы
- Впервые на российском рынке появился розничный паевой инвестиционный фонд, инвестирующий в китайские ценные бумаги, торгуемые в России. Это стало возможно благодаря расширению числа бумаг, торгуемых на «СПБ Бирже», а также активному размещению российскими компаниями облигаций в юанях.
- Банки фиксируют увеличение доли длинных вкладов. Это происходит на фоне целенаправленного изменения стоимости депозитов: если в марте самые высокие доходности по депозитам граждан были на сроках 3–6 месяцев, то теперь ставки по вкладам от года превышают ставки коротких депозитов.
- Из-за наплыва россиян после объявления частичной мобилизации работники турецких банков не успевают принимать всех желающих открыть карту. Чтобы сократить поток, они выставляют дополнительные требования, которые усложняют процедуру
Бизнес
- Японский одежный ритейлер Uniqlo начал сокращать свою сеть в России. Это поможет компании сократить издержки во время простоя торговых точек.
- Продажи персональных компьютеров (ПК) в январе-июне в России составили 1,18 млн устройств. Это на 20,3% ниже, чем годом ранее. Сильнее других сократились продажи американских вендоров HP и Dell.
- LG планирует перенести производство из РФ в Узбекистан или Казахстан. В Узбекистане переговоры велись с Artel. В Казахстане у LG с конца 90-х уже работал завод, но закрылся пару лет назад.
- Производители крепкого спиртного расширяют ассортимент. Резкий рост продаж слабоалкогольных напитков стимулирует интерес игроков к этому сегменту.
Транспорт
- Мировой авторынок в 2022 году лишится 4,4 млн машин. Причина — продолжающийся дефицит полупроводников. В 2021-м в мире произвели на 10,5 млн автомобилей меньше.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Владелец брендов Zara, Bershka и других планирует продать российский бизнес — Cronica Global
- 2 Криптобиржа Kraken приостановила оказание услуг клиентам из России
- 3 Почти половина банков Киргизии перестали работать с картами системы «Мир»
- 4 Сокращение сроков действия шенгена, операторы коворкингов заинтересовались рынком ОАЭ: главное 20 октября
- 5 Авиабилеты за рубеж подешевели на четверть спустя месяц мобилизации
ВОЗМОЖНОСТИ
21 октября 2022
23 октября 2022
23 октября 2022
Популярное
Новости