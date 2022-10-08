ЧП на Крымском мосту и приостановка движения: главное 8 октября

Ахмед Садулаев
На Крымском мосту произошел взрыв, обрушивший два пролета автомобильного полотна ветки. Движение машин и поездов на полуостров приостановлено, власти оценивают ущерб от происшествия. Эти и другие новости 8 октября — в дайджесте RB.
ЧП на Крымском мосту и приостановка движения: главное 8 октябряАхмед Садулаев
Происшествие на Крымском мосту
- На Крымском мосту произошел взрыв. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, на дороге взорвался грузовик, что привело к возгоранию семи топливных цистерн ж/д состава.
- В результате происшествия обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, ведущей из Краснодара в Керчь. Приостановлено движение машин и поездов в Крым, с субботы возобновляется работа паромной переправы.
- РЖД приостановили продажи билетов на поезда, следующие в Крым и из него.
- Глава республики попросил владельцев отелей и руководителей санаториев продлить проживание для туристов за счет Крыма.
- Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от взрыва и пожара на Крымском мосту в 200-500 млн рублей. Минтранс также приступил к оценке повреждений и сроков восстановительных работ на сооружении.
Россия
- Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что региональные военкоматы начали получать списки сотрудников IT-компаний для оформления отсрочки от частичной мобилизации.
- Мурманский морской рыбный пост (ММРП) передадут государству. Арбитражный суд Мурманской области удовлетворил иск Федеральной антимонопольной службы о том, что предприятие было передано иностранному владельцу незаконно. ММРП планирует обжаловать решение.
Фото: Vladimir Mulder / Shutterstock
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