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ЧП на Крымском мосту и приостановка движения: главное 8 октября

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

На Крымском мосту произошел взрыв, обрушивший два пролета автомобильного полотна ветки. Движение машин и поездов на полуостров приостановлено, власти оценивают ущерб от происшествия. Эти и другие новости 8 октября — в дайджесте RB.

ЧП на Крымском мосту и приостановка движения: главное 8 октября

Происшествие на Крымском мосту

  • На Крымском мосту произошел взрыв. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, на дороге взорвался грузовик, что привело к возгоранию семи топливных цистерн ж/д состава.
  • В результате происшествия обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, ведущей из Краснодара в Керчь. Приостановлено движение машин и поездов в Крым, с субботы возобновляется работа паромной переправы.
  • РЖД приостановили продажи билетов на поезда, следующие в Крым и из него.
  • Глава республики попросил владельцев отелей и руководителей санаториев продлить проживание для туристов за счет Крыма.
  • Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от взрыва и пожара на Крымском мосту в 200-500 млн рублей. Минтранс также приступил к оценке повреждений и сроков восстановительных работ на сооружении.

Россия

  • Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что региональные военкоматы начали получать списки сотрудников IT-компаний для оформления отсрочки от частичной мобилизации.
  • Мурманский морской рыбный пост (ММРП) передадут государству. Арбитражный суд Мурманской области удовлетворил иск Федеральной антимонопольной службы о том, что предприятие было передано иностранному владельцу незаконно. ММРП планирует обжаловать решение.

Фото: Vladimir Mulder / Shutterstock

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