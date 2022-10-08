На Крымском мосту произошел взрыв, обрушивший два пролета автомобильного полотна ветки. Движение машин и поездов на полуостров приостановлено, власти оценивают ущерб от происшествия. Эти и другие новости 8 октября — в дайджесте RB.

ЧП на Крымском мосту и приостановка движения: главное 8 октября