Одет как курьер: посетителю петербургского кафе отказали в обслуживании из-за куртки

Представителям экспресс-сервиса доставки продуктов питания «Самокат» отказали в обслуживании в петербургском кафе Arka bar. На директоре по коммуникациям компании Елизавете Эммерт и ее коллеге были надеты фирменные куртки, которые обычно носят курьеры «Самоката». Об этом Елизавета написала на своей странице в Facebook.

Она пояснила, что часто носит куртку «Самоката», потому что она «удобная, тёплая и прикольная»

«Я регулярно встречаюсь с брезгливостью, нежеланием разговаривать или пропускать на тротуаре, меня не хотели сажать в такси, потому что не верили, что я могу его вызвать, закатывали глаза в кафе, а Игорю в пустом зале так вообще выдали "мест нет"», — пишет Эммерт.

Предположительно Елизавета находилась в кафе со своим коллегой из «Самоката». RB.ru направил запрос Эммерт, чтобы узнать, кто именно это был.

Эммерт также отметила, что работа курьера может стать отличным стартом для дальнейшего развития, а для кого-то она «может быть призванием». Поэтому важно «изменить такое отношение» к данной профессии, заявила Елизавета.

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