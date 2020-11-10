В России выпустят одежду для соблюдения социальной дистанции

Проект по продаже худи, сигнализирующем о нарушении границы в полтора метра, запущен на Boomstarter. Об этом Rusbase рассказали представители краудфаундинговой платформы. Встроенный в одежду дальномер позволяет в пандемию сохранять личное пространство.

Гаджет, следящий за социальной дистанцией, находится на груди. Если расстояние до ближайщих людей будет менее полутора метров, на худи срабатывает световой и вибрационный сигнал.

Фото: Boomstarter

Корпус для датчика напечатан на 3D-принтере. В него встроен ультразвуковой дальномер на платформе ArduinoNano. Гаджет работает на аккумуляторных батарейках и снабжен выключателем.

Фото: Boomstarter

Идея создания одежды Social Techwear COVID-19 Edition принадлежит агентству PRT Edelman Affiliate, которое специализируется на работе с технологичными брендами. Худи создано совместно с российским брендом Vimade Atelier.

Одежду с датчиками выпустят ограниченным тиражом в 100 штук. Часть тиража будет разослана fashion-блогерам и знаменитостям. Номинальная стоимость худи — 10 тысяч рублей. Первым 30 покупателям авторы проекта готовы предоставить скидку.

Фото: Boomstarter