Один раз — случайность, два — уже тенденция: ЦБ вновь опустил ставку, теперь до 18%

Инфляция тормозит, экономика остывает — регулятор дал рынку ещё 200 б.п. послабления. Бизнес видит в этом сигнал к планированию, а рынок — к осторожному переоцениванию активов.

Ставка летит вниз

Сегодня, 25 июля, Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 2 п.п. — до 18% годовых. Это второе подряд снижение после периода семимесячной заморозки ставки на рекордной отметке в 21%. ЦБ объяснил решение замедлением инфляции, охлаждением спроса и снижением напряженности на рынке труда.

В пресс-релизе регулятор отметил, что инфляционное давление сходит быстрее, чем предполагалось: растёт склонность к сбережениям, замедляется рост зарплат, уменьшается дефицит рабочей силы. В то же время Банк России по-прежнему считает, что проинфляционные риски остаются доминирующими, и обозначает «продолжительный период жёсткой денежно-кредитной политики».

Положительный прогноз по средней ставке на 2026 год — 12–13%, по инфляции — 4% (при нынешних 9,2%).

Ставка совпала с консенсусом — и это неплохо

По словам Никиты Бредихина, ведущего инвестиционного аналитика Go Invest, снижение ставки до 18% не стало неожиданностью:

«Размер снижения совпал с консенсусом аналитиков, поэтому оно не стало сюрпризом для рынка. В ЦБ подтвердили положительную динамику в снижении инфляции, особенно по устойчивой её части, а темпы кредитования растут сдержанными темпами. Если такая тенденция продолжится, то Центробанк может снизить ставку в сентябре», — комментирует Бредихин.

Он отмечает, что рынок акций показал умеренное снижение, что связано с завышенными ожиданиями — часть участников надеялась на снижение на 300 б.п. В то же время волатильность на рынке облигаций подскочила сразу после релиза, но быстро вернулась на прежний уровень. Бредихин считает, что в ближайшие недели спрос на облигации просядет, а индекс Мосбиржи пойдёт вверх.

Кто выигрывает от снижения «ключа»

Эксперты отмечают, что снижение ставки — это не просто макросигнал, а реальная переоценка рисков и возможностей внутри секторов.

«Главными бенефициарами выступает финансовый сектор, так как ставки по депозитам снижаются быстрее, чем по кредитному портфелю. Здесь мы выделяем акции Сбера, ВТБ и МТС Банка», — комментирует Бредихин.

Также он добавляет: слабый рубль на фоне снижающейся ставки — бонус для экспортёров. По его мнению, сейчас стоит присмотреться к бумагам НОВАТЭКа, Полюса и ЮГК. В целом, снижение ставки — это сигнал, который размораживает фондовый рынок: начинают переоцениваться справедливые стоимости акций.

Реальный сектор пока не выдохнул

По мнению Евгении Ермолаевой, директора по развитию компании Фокус-М и эксперта «Опоры России», снижение ставки — это безусловно позитив, но не панацея.

«Снижение ключевой ставки — это, безусловно, положительный сигнал бизнесу, тем более что это уже второе понижение подряд после трёх лет непрерывного подъёма. Значит, можно говорить о тренде», — объяснила Ермолаева.

Однако, по её словам, для производственных компаний доступ к финансированию пока остаётся дорогим. При текущей ставке стоимость фондирования для бизнеса — от 20 до 23%. А для высокотехнологичного производства это может быть критично.

«Тем компаниям, которые производят высокотехнологичное оборудование, кредиты под такие проценты являются слишком большой финансовой нагрузкой, особенно на фоне конкуренции с китайским производителем. Напомню, что в Китае бизнес имеет возможность кредитоваться под 4% годовых», — подчеркнула она.

Инфляция тормозит, но риски — в неустойчивости

ЦБ дал нейтральный сигнал по дальнейшей траектории ставки. Решения будут приниматься по ситуации, с учётом устойчивости инфляционного замедления и ожиданий. Прогноз по инфляции на конец года снижен до 6–7%. При этом Центробанк фиксирует, что укрепление рубля — один из главных факторов замедления инфляции в мае–июне. В то же время вклад волатильных компонентов — например, цен на рыночные услуги — остаётся высоким.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса по-прежнему находятся выше цели: по итогам июня — 13% на горизонте 12 месяцев.

Следующее заседание — в сентябре

Регулятор объявил, что следующее заседание по ставке состоится 12 сентября, а резюме с деталями июльского решения будет опубликовано 6 августа. В маркерах останется всё то же: динамика инфляции, оживление потребления, тренды на рынке труда и курс рубля.

Что это значит

Сегодняшнее решение для рынка меняет мало: ставка совпала с консенсусом, и сценарии уже были заложены в цене. Но вот для бизнеса — уже больше: за три года он научился работать на высоких процентах, а теперь видит шанс выдохнуть.

Фото: Adam Smigielski / Getty Images