Новые законы в России в июле 2025 года: чего ждать бизнесу

С 1 июля в России превентивно усилен контроль за цифровым рублем. В отношении операций с ним будут применяться так называемые «антиотмывочные меры», связанные с противодействием легализации преступных доходов и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). Банк России разделил тех, кто будет пользоваться цифровым рублем, на три группы риска и установил перечень случаев, когда договоры счета цифрового рубля могут быть расторгнуты.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов поясняет, что теперь установлены четкие основания, при которых Банк России может заблокировать кошелек пользователя.

«Это существенно повышает контроль регулятора за всеми транзакциями с цифровым рублем для противодействия незаконным финансовым схемам», — пояснил эксперт.

Как рассказал RB.RU независимый инвестиционный советник, основатель GBIG HOLDINGS Руфат Абясов, контролю подлежат транзакции свыше 1 млн рублей, информация о которых будет направляться в Росфинмониторинг. Эти меры введены еще до запуска платформы цифрового рубля, что свидетельствует о превентивном подходе, считает эксперт.

По словам Абясова, в России используется гибридная модель контроля, где Банк России отвечает за оценку рисков и мониторинг операций, а коммерческие банки — за идентификацию клиентов. Эта система уникальна и позволяет сохранить роль частных банков при усиленном государственном контроле. «Усиленный контроль за цифровым рублем связан с желанием создать альтернативную глобальную платежную систему. Первые трансграничные платежи планируются на вторую половину 2025 года с такими партнерами, как Китай и Беларусь. Россия также работает над двусторонними соглашениями с "дружественными" странами для международного использования цифрового рубля», — сказал Абясов.

С 1 июля изменились правила игры при работе над инвестиционными проектами, реализуемых при участии государства. Теперь в законодательстве закреплены понятия «основной объект инвестиционного проекта» и «меры прямой государственной поддержки». Также открывается «зеленый коридор» для иностранцев. Участниками соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) смогут стать юрлица с долей иностранного участия в капитале от 25% и более, не беда, если это офшоры. Согласно новым правилам, государство не сможет менять правила игры по мере продвижения инвестпроекта.

Управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко уточняет, что теперь можно гибко менять направление бизнеса, если сохранен объем инвестиций.

«И это очень правильно. Ведь настоящая экономика в России крайне переменчива. Все меняется каждый год. То одна конъюнктура, то другая. В таких условиях бизнесу было крайне сложно адаптироваться: сегодня делаем кастрюли, завтра табуретки», — указал эксперт.

С 1 июля в России также усилена ответственность за парниковые газы, точнее за уклонение от подачи отчетов о них и наглую ложь об их количестве в документах. Штраф для гендиректоров за такие нарушения достиг 50 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей будут штрафовать на 150 тыс. рублей, компании — на 500 тыс. рублей.

Но денежный претензии со стороны государства — не самое страшное, считает управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров. Юрист пояснил RB.RU, что законодатель дал четкий сигнал: углеродная отчетность перестает быть формальностью и становится обязательным элементом корпоративной прозрачности.

«Неспособность предоставить достоверные экологические данные все чаще воспринимается рынком, инвесторами и потребителями как признак отсталости или недобросовестности, напрямую влияя на инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность», — заявляет эксперт.

С 1 июля также изменяются правила обращения в суд в рамках внедрения электронного правосудия — наконец-то придется распрощаться с факсами окончательно. Например, подать документы по делам об административных правонарушениях (заявления, ходатайства, жалобы, протесты) можно будет в электронном виде, ранее это можно было сделать только по почте или факсу. Как пояснила ведущий юрисконсульт «КСК Групп» Ирина Михеева, все равно остался есть нюанс. В судебном органе должна быть возможность получать такие документы в электронном виде через Госуслуги, систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), но это возможно не везде. В любом случае, сохраняется возможность подачи в бумажном варианте, если в компании предпочитают работать по старинке.

Также с 5 июля вводится уголовная ответственность за незаконную регистрацию в качестве ИП. Нарушителям придется заплатить штраф до 300 тыс. рублей или отправиться за решетку на три года. С этой же даты штрафы за разглашение банковской тайны увеличатся до 5 млн рублей. Кроме того, с 28 июля вводится ответственность за незаконное использование географических названий в брендах.

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