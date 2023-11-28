«Одноклассники» разрешили бесплатно скрывать контент в личном профиле

Соцсеть «Одноклассники» разрешила пользователям скрывать контент в личном профиле. Убарть из публичного поля можно практически все – при максимальном уровне конфиденциальности посторонние увидят только фотографию и имя. Ранее скрывать контент можно было только за внутреннюю валюту.

Пользователи «Одноклассников» получили возможность скрывать от посторонних контент в своем профиле. Сделать это можно бесплатно, ранее такая опция была доступна только за внутреннюю валюту соцсети, сообщили в пресс-службе «Одноклассников».

Соцсеть позволяет закрыть информацию о списке друзей пользователя, его фотографиях и видеороликах, праздниках, которые он отмечает, перечне полученных подарков. При максимальном уровне конфиденциальности общедоступной останется только «аватарка» пользователя и его имя.

Вскоре «Одноклассники» разрешат всем пользователям выставлять запрет на получение подарков от незнакомцев, а также переработают раздел настроек профиля.

Фото на обложке: Ralf Liebhold / Shutterstock