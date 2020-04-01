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В «Одноклассниках» появились госуслуги

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Социальная сеть «Одноклассники» запустила приложение с госуслугами. Пользователи могут воспользоваться государственными сервисами, не выходя из соцсети. Об этом сообщает РИА Новости. 

В «Одноклассниках» появились госуслуги

Пока в приложении доступны несколько услуг:

  • оформление загранпаспорта;
  • получение водительского удостоверения;
  • регистрация автомобиля;
  • подача документов на материнский капитал и возможность выбрать, как им распорядиться.

В дальнейшем соцсеть планирует расширить список государственных услуг, которые можно будет получить в приложении. 

Для доступа к сервисам требуется авторизация через аккаунт на портале госуслуг. Затем появится более тесная связка с социальной сетью. Например, пользователи смогут получать уведомления о ходе получения госуслуг в личных сообщениях в соцсети. 

Фото: Maria Savenko / Shutterstock 

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