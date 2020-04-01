Новости
В «Одноклассниках» появились госуслуги
Новости
Ксения Самбулова
Социальная сеть «Одноклассники» запустила приложение с госуслугами. Пользователи могут воспользоваться государственными сервисами, не выходя из соцсети. Об этом сообщает РИА Новости.
В «Одноклассниках» появились госуслугиКсения Самбулова
Пока в приложении доступны несколько услуг:
- оформление загранпаспорта;
- получение водительского удостоверения;
- регистрация автомобиля;
- подача документов на материнский капитал и возможность выбрать, как им распорядиться.
В дальнейшем соцсеть планирует расширить список государственных услуг, которые можно будет получить в приложении.
Для доступа к сервисам требуется авторизация через аккаунт на портале госуслуг. Затем появится более тесная связка с социальной сетью. Например, пользователи смогут получать уведомления о ходе получения госуслуг в личных сообщениях в соцсети.
Фото: Maria Savenko / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter