В «Одноклассниках» появились госуслуги

Социальная сеть «Одноклассники» запустила приложение с госуслугами. Пользователи могут воспользоваться государственными сервисами, не выходя из соцсети. Об этом сообщает РИА Новости.

Пока в приложении доступны несколько услуг:

оформление загранпаспорта;

получение водительского удостоверения;

регистрация автомобиля;

подача документов на материнский капитал и возможность выбрать, как им распорядиться.

В дальнейшем соцсеть планирует расширить список государственных услуг, которые можно будет получить в приложении.

Для доступа к сервисам требуется авторизация через аккаунт на портале госуслуг. Затем появится более тесная связка с социальной сетью. Например, пользователи смогут получать уведомления о ходе получения госуслуг в личных сообщениях в соцсети.

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