«Одноклассники» запустили нейросеть для борьбы с кликбейтом

Социальная сеть «Одноклассники» запустила нейросеть, которая будет контролировать качество контента, находить и пессимизировать в выдаче кликбейтный или манипулятивный контент, цель которого — надавить на жалость или вызвать другую эмоцию.

Группы, публикующие такой контент для повышения активности, получат временный или постоянный запрет на попадание в ленты пользователей, что снизит их охваты, сообщила пресс-служба «Одноклассников».

Новая система работает на базе «Робби» — платформы для анализа и обработки контента на базе нейросетей и технологии big data. В ее основе — модели нейронных сетей, которые определяют контент с явными манипуляциями и массовыми призывами к обратной связи ради вирусного распространения. Помимо текстового контента алгоритм распознает надписи на изображениях и фотографиях с помощью технологии компьютерного зрения.

«В этом году мы делаем особенный акцент на повышении качества ленты каждого пользователя. ОК — это не просто социальная сеть, но и платформа для потребления контента. Нам важно, чтобы хорошие авторы и медиа могли получить аудиторию в соцсети, а контент плохого качества не показывался», — прокомментировал руководитель продуктов «Лента» и «Рекомендации социальной сети Одноклассники» Вадим Гуров.

После получения штрафных баллов группа перестанет попадать в ленты пользователей на несколько дней. За каждое следующее нарушение срок бана может увеличиваться вплоть до полного запрета на попадание в ленту.





Посмотреть статистику штрафных баллов и сроки отсутствия контента в ленте новостей администраторы групп смогут в настройках. Там же будут доступны ссылки на контент, который был найден алгоритмом.

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Фото: пресс-служба «Одноклассников»

Фото на обложке: Pexels









