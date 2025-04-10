«Одноклассники» запустили сервисы для контроля здоровья и питания

Социальная сеть «Одноклассники» представила новую вертикаль «Здоровье», включающую приложения для отслеживания показателей здоровья и ведения дневника питания. В будущем проект может быть интегрирован с платформой онлайн-записи YClients, которая, как и сама соцсеть, входит в холдинг VK, рассказали в компании «Коммерсанту».

Что предлагают новые сервисы. Пользователи смогут следить за регулярным приемом лекарств, контролировать питание и изучать материалы по темам, таким как здоровый образ жизни, неврология, гимнастика, артериальное давление и боли в спине. Также в планах — запуск онлайн-консультаций врачей и сервиса «Тренировки» для отслеживания физической активности.

Целевая аудитория. Более половины времени, проводимого в «Одноклассниках», приходится на пользователей старше 55 лет, отмечает директор по продукту «Одноклассников» Александр Москвичев. Новые сервисы помогут увеличить вовлеченность этой аудитории и суточную посещаемость платформы. Источник издания на медиарынке считает, что «Одноклассники» с их платежеспособной аудиторией старше 50 лет могут стать привлекательной площадкой для медицинской и фармацевтической индустрии.

Экономический потенциал. Затраты на разработку и запуск сервисов составили 30–40 млн рублей, считает источник. IT-эксперт Сергей Вильянов отмечает, что нововведения могут повысить монетизацию платформы, но команде модерации придется тщательнее контролировать контент. В разделе уже можно найти спорные материалы, например, рецепт настойки из мухоморов.

В январе «Одноклассники» запустили собственный сервис для онлайн-знакомств. «ОК Знакомства» доступны. Принцип работы сервиса стандартный для большинства имеющихся на рынке приложений: поиск партнера основывается на выборе из доступных в ленте анкет.

Фото на обложке: AlexandraPopova / Shutterstock / FOTODOM