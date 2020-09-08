«Одноклассники» добавили новый инструмент для бизнеса

«Одноклассники» запустили меню ссылок для групп в соцсети. С помощью нового инструмента бренды смогут структурировать информацию и выделять отдельные блоки. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе соцсети.

Меню ссылок — это подборка карточек над лентой с новостями. Каждая карточка содержит персональную обложку и ссылку на определенный раздел соцсети. Ссылки позволяют выделить определенные разделы в группе: товары, плейлисты, определенные публикации, видеоканалы и фотоальбомы.

Новый инструмент позволяет максимально кастомизировать группы и страницы, заявляют представители соцсети. Администраторы групп могут настраивать дизайн обложек, текст и ссылки меню. Изменить оформление, название и порядок элементов можно в любой момент. При этом все ссылки должны вести на внутренние страницы «Одноклассников», внешние сайты нельзя использовать в меню.

Как подключить новый инструмент: в настройках группы перейти в раздел «Вид профиля» и добавить необходимые блоки.

Новое меню доступно в десктопной и мобильной версии соцсети, а также приложениях для Android и iOS.

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock