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«Одноклассники» запустили раздел с музыкой в группах

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В группах социальной сети «Одноклассники» появился отдельный раздел с музыкой. Туда администраторы могут добавлять отдельные песни или плейлисты. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе соцсети.

«Одноклассники» запустили раздел с музыкой в группах

Отмечается, что новый инструмент будет полезен музыкантам, а также их фан-страницам и авторам с широкой тематикой для дополнительного вовлечения аудитории.

odnoclassniki

Информация о музыкальных обновлениях группы появляется:

  • в основной ленте пользователя,
  • в ленте событий группы,
  • в списке подписок пользователя в разделе «Музыка».

Весь сборник или каждую отдельную композицию подписчики смогут добавить себе на страницу.

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Функция добавления песен в группы работает как в десктопной версии соцсети, так и на мобильных платформах iOS и Android. Добавить сборник или композицию можно в отдельном разделе «Музыка» в группе.

Ранее ОК запустили алгоритм рекомендаций треков по звучанию и представили специальный раздел для меломанов — с треками, которые пользователь еще не слушал.

Напомним, что музыкальный сервис соцсети был полностью обновлен в ноябре 2019 года. Новый сервис получил улучшенную технологию рекомендаций треков, интеграцию музыкальных предпочтений друзей, а также новый дизайн и навигацию.

Фото: Sergey Nivens / Shutterstock

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