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«Одноклассники» запустили оценку качества групп на основе анализа поведения подписчиков

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

В «Одноклассниках» появился статус, показывающий интерес пользователей к контенту. Он отображается на страницах групп в виде цветных значков. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе соцсети.

«Одноклассники» запустили оценку качества групп на основе анализа поведения подписчиков

Специальный статус называется «Интерес пользователей» и виден только администраторам и супермодераторам групп. Оценка качества групп рассчитывается на основе алгоритмов машинного обучения.

Значок может быть красного, желтого или зеленого цвета в зависимости от отклика подписчиков. На статус оказывают следующие факторы:

  • регулярность публикаций материалов;
  • качество обратной связи от подписчиков;
  • вовлеченность в контент относительно его охвата;
  • уникальность и эстетическая привлекательность публикаций;
  • отсутствие аномальных всплесков активности по отношению к постам;
  • доля ботов среди участников и другие.

Зеленый значок получат группы с наилучшим рейтингом по итогам анализа. Их включат в подборку рекомендаций групп от соцсети. Желтый будет означать «достаточно качественно, чтобы попасть в рекомендации». Группы с красным значком будут исключены из витрины групп. 

Такой анализ поможет понять, что необходимо изменить в контенте группы, считают представители «Одноклассников».

В рейтинг попадут только «открытые группы» при условии активности. Если группа не ведется более 5-10 дней, она не будет оценена, так же как «закрытые» и «секретные» объединения пользователей.

Пока новшество работает в десктопной версии соцсети. Для приложений на платформах iOS и Android систему оценки «Одноклассники» обещают запустить в ближайшее время.

Фото: Unsplash

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