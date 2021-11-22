Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Одноклассники» поддержат предпринимателей и удвоят их рекламные бюджеты

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Одноклассники» запустили программу поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса. Социальная сеть удвоит бюджеты, заложенные на продвижение через внутренний рекламный кабинет. Программа будет действовать до 20 декабря.

«Одноклассники» поддержат предпринимателей и удвоят их рекламные бюджеты

О запуске программы поддержки предпринимателей RB.ru рассказали в пресс-службе «Одноклассников».

Социальная сеть до 20 декабря включительно будет удваивать сумму, которую представители бизнеса потратят на продвижение. Это возможно только при пополнении баланса рекламного кабинета на сумму не менее 1 тысячи рублей, уточнили в «Одноклассниках». Соцсеть будет добавлять сумму сверху в виде бонусов.

«Таким образом “Одноклассники” помогут предпринимателям увеличить количество клиентов и охват аудитории в непростое для бизнеса время, связанное с ограничениями из-за пандемии коронавируса», – отметили в пресс-службе «Одноклассников».

В соцсети подчеркнули, что максимальная сумма бонусов на одного пользователя составит 15 тысяч рублей.  

В кабинете «Одноклассников» можно продвигать публикации как от личного бизнес-профиля, так и от группы в соцсети. Деньги можно потратить на рекламу своей группы, веб-сайта, товаров и услуг.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: OK

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Выручка увеличилась на 37%» — как внедрить OKR и достичь поставленных целей
  2. 2 «Почему я? Это не моя работа» — мы внедрили OKR, и сотрудники так больше не говорят
  3. 3 Краткое руководство по масштабированию стартапа
  4. 4 Эффективная удаленка: от выгорания и микроменеджмента спасает метод OKR
  5. 5 OKR: какие ошибки допускают компании, внедряя эту систему целеполагания
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

22 ноября 2021

Speed Dating «Mental Health»

22 ноября 2021

Altairika Challenge

22 ноября 2021

Японский акселератор Decarbonization_Tech

23 ноября 2021

Первый финтех-акселератор Казахстана

24 ноября 2021

SDV Digital Nomad Hiring Weekend

Все ВОЗМОЖНОСТИ