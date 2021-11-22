«Одноклассники» поддержат предпринимателей и удвоят их рекламные бюджеты

«Одноклассники» запустили программу поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса. Социальная сеть удвоит бюджеты, заложенные на продвижение через внутренний рекламный кабинет. Программа будет действовать до 20 декабря.

О запуске программы поддержки предпринимателей RB.ru рассказали в пресс-службе «Одноклассников».

Социальная сеть до 20 декабря включительно будет удваивать сумму, которую представители бизнеса потратят на продвижение. Это возможно только при пополнении баланса рекламного кабинета на сумму не менее 1 тысячи рублей, уточнили в «Одноклассниках». Соцсеть будет добавлять сумму сверху в виде бонусов.

«Таким образом “Одноклассники” помогут предпринимателям увеличить количество клиентов и охват аудитории в непростое для бизнеса время, связанное с ограничениями из-за пандемии коронавируса», – отметили в пресс-службе «Одноклассников».

В соцсети подчеркнули, что максимальная сумма бонусов на одного пользователя составит 15 тысяч рублей.

В кабинете «Одноклассников» можно продвигать публикации как от личного бизнес-профиля, так и от группы в соцсети. Деньги можно потратить на рекламу своей группы, веб-сайта, товаров и услуг.

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Фото: OK